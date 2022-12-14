Müge Anlı öfkeden deliye döndü! 'Aseksüel misin?' Ezel Bayraktar için telefon yağdı Kripto para, müteahhitlik, kadınlar, dolarlar…

Müge Anlı’nın programına çıkan ve adını daha sonradan Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer, Türkiye’nin gündemine oturdu. Kanser hastası olan yengesinin tedavi parasını yediğini söyleyen Ezel Bayraktar, tüm Türkiye’yi şoke etmişti. 300 bin TL parayı yediğini belirtip oyunculuk kovaladığını ve başrol aldığında parayı ödeyeceğini ifade eden Ezel Bayraktar’dan bomba itiraflar geldi. Öte yandan Ezel Bayraktar ile ilgili ortaya atılan iddialar da şok etkisi yarattı. İşte Ezel Bayraktar olayında hamilelik, kripto para, oyunculuk vaadiyle dolandırıcılık ve müteahhitlik iddiaları...

"3 KADINLA GELDİ, DELİ GİBİ PARA SAÇTI"

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, defalarca kez 300 bin lirayı nereye harcadığını sorunca Ezel Bayraktar, yalnızca yedim demiş ve Antalya’ya tatile gittiğini de söylemişti. Telefonla yayına bağlanan bir kişi Ezel Bayraktar ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. “2,5 ay önce Antalya Lara’da deli gibi para saçıyordu, yanında 2-3 tane kadın vardı” ifadelerini kullandı. İddia sahibi Emrah Bey “Bu 2,5 ay önce, Lara’da yanında 3 tane bayan, yanında bir tane de erkek vardı, 5 kişi geldiler. Orada garsonlara rahat 2,5-3 bin lira para dağıttılar. Otel değil, bir mekandı” şeklinde konuştu.

"PARANIN YARISINI KRİPTOYA YATIRDIM"

Ezel Bayraktar bu iddiaları reddederken Müge Anlı ısrarla o paraları ne yaptığını sordu. Ezel Bayraktar ise “Paranın yarısını yedim zaten, yarısını da kriptoya yatırdım, orada da zarar ettim” dedi.

Müge Anlı “Sen o parayı aldın, kripto alayım, oradan da kar elde ederim diye mi düşündün” diye sorunca Ezel “Evet, 150 bin lira yatırdım, zarar ettim, battım” cevabını verdi. “Benim amacım oradan para kazanmaktı” diyen Ezel geri kalan parayla da kendisine yatırım yaptığını söyledi.

Müge Anlı, “Kripto paranın hepsi mi battı, bin lira bile kalmadı mı ya?” diye sorunca hayır anlamında Ezel’in başını sallamasıyla Müge Anlı sinirlendi. “Başını öyle sallama kardeşim, gerçekten sinirleniyorum” diyen Anlı’ya Ezel “Zarar ettim” yanıtını verdi. Müge Anlı’nın hangi kripto paraya yatırdığı ile ilgili soruya ise cevap veremedi.

"HAMİLE BIRAKIP ATIYORMUŞ"

Tuğba’nın ablası Emine ise “Zaten bunun kaç tane karısı var, hamile bırakıp atıyormuş.” dedi. Diğer yandan Ömer’in yani Ezel Bayraktar’ın Mehmet’in oğlu olduğunun iddia edildiğini de ifade etti.

EZEL BAYRAKTAR AĞABEYİNİN OĞLU MU?

Müge Anlı da Mehmet Bey’e, Ezel’in kendisinin oğlu olduğu yönünde iddialar olduğunu sorunca, Mehmet “Ben 10 yaşında mı evlenmişim” dedi. Anlı, “Aranızda 20 küsür yaş var” şeklinde konuştu.

Tuğba ise Mehmet’in ayaklarına kapandığını ve parayı aslında annesine vermek istediğini söyledi.

"O SALAKTIR HARCAYAMAZ DEDİ, ZORUMA GİTTİ"

Ağabeyinin kendisine parayı verdiği zamanla ilgili Ezel Bayraktar’ın söyledikleri de akıllara durgunluk verdi. Ezel Bayraktar “Ağabeyim, ‘O salaktır harcayamaz, bilmez harcamayı, salaktır’ dedi. Zoruma gitti.” şeklinde konuştu.

"OYUNCULUK VAADİYLE DOLANDIRDI"

Öte yandan programa amatör karikatürcü olduğunu söyleyen biri daha telefonla bağlandı. Yayına bağlanan kişi “Dizilerde rol almak hepimizin hayaliydi, bu arkadaş bize umut dağıttı, bizden para aldı. Daha sonra geri dönüş yapmadı. Anladık zaten çok geçmeden bunun dolandırıcı olduğunu. Çok insanı dolandırdı. Kızlara farklı yanaşarak kandırıyor. Müge Anlı lütfen bu beyefendinin dizilerde rol almasının önüne geç, bu insanları kandıran bir sahtekar.” şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI ÖFKEDEN ÇILDIRDI

Müge Anlı “Sizden ne şekilde para aldı?” diye sorunca “Benim tanıdığım var, cast ajanslarında bildiklerim var, sizlere yardımcı olacağım dedi. Sahtekarlığıyla bilinen birisi. Kripto falan da oynadığını sanmıyorum.” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Müge Anlı, Ezel Bayraktar’ın hesap geçmişini göstermesini istedi. Ezel Bayraktar ise uygulamaya giremediğini ifade etti. Ezel Bayraktar’ın bu sözleri karşısında Müge Anlı bir kez daha öfkeden çıldırdı ve “İyice benim cinlerim tepeme çıkıyor” dedi.

Ezel Bayraktar’ın söylediklerinin yalan olduğu yönünde stüdyodan sesler yükselince “Gerçekten kötü oyuncusun ya” lafına karşılık Ezel Bayraktar “Oyunculuğuma laf etmeyin” dedi. O sözü bir kez daha stüdyoyu ayağa kaldırdı.

Programa bağlanan bir başka kişi ise Ezel’le Bodrum’da bir gece kulübünde tanıştığını, Ezel’in kendisini müteahhit olarak tanıttığını, altında lüks bir araç olduğunu ve 100 dolar dağıttığını anlattı. Ezel Bayraktar ise yengesinin tedavisinin başlaması için ilk başta az bir miktar parayı vereceğini ve paranın tamamını da parça parça ödeyeceğini söyledi.

"NİYE, ASEKSÜEL MİSİN?"

Ezel, kendisiyle alakalı kadınlara dair iddiaların iftira olduğunu ve yalan olduğunu söylerken “Ne yapayım, ürolojiye mi gideyim” deyince Müge Anlı “Niye aseksüel misin sen?” diye sordu. Ezel, “Hayır, yapmıyorum ki iftira atıyorlar” şeklinde cevap verdi.



