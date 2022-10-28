Küçük eş anlamlısı nedir? Küçük kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede en yaygın kullanılan kelimelerden biri olan küçük kelimesi hem konuşma hem de yazı dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Kökeni bakımından Türkçe bir kelime olan küçük Eski Türkçede "kiçig" kelimesinden evrilmiştir. Herhangi bir canlı veya cansız varlığın ufak kalan boyutu ve boyutları benzerlerine göre daha ufak olan anlamlarına gelir. Türk Dil Kurumuna göre küçük kelimesinin anlamları:

Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan

Yaşı daha az olan

Niceliği az olan

Niteliği aşağı olan, bayağı

Geri aşamada

Değersiz, önemsiz

Kısık, parlak olmayan ses

Küçük abdest

Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse

Küçük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı da vardır. Bu kelimelerden biri de küçük kelimesidir. Küçüğün eş anlamlısı cümle içinde küçük yerine kullanılabilir. Yazılış ve okunuş bakımından küçük ile ayrı olsalar da yerine kullanılan eş anlamlı kelime cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz.

Hem gerçek hem de mecazi olarak konuşma dilinde sıkça kullanılan bir kelime olan küçük kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamı ifade eder. Küçük kelimesinin eş anlamı kelimeler:

Ufak

Mikro

Ivır zıvır

Küçümencik

Ufak tefek

Küçük kelimesinin eş anlamlıları olan bu kelimeler Türkçenin kelime bakımından ne kadar zengin bir dil olduğunu da gösterir. Küçük kelimesi ile aynı anlamı ifade eden bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir.

Küçüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük konuşma dilinde tekrara düşmemek için kullanılan eş anlamlı kelimeler kelime dağarcığını geliştirmeye de yardımcı olur. Küçük kelimesinin eş anlamlıları da günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerdir. Yazılışları ve okunuşları ayrı olsa da cümle içinde aynı anlamı ifade ettiklerinden cümlenin anlamını değişmez ya da bozmazlar. Küçük eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: