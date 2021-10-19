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Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su Selin Ilgar son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

19.10.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2011 yılları arasında seyirciyi ekrana kilitleyen Küçük Kadınlar dizisinde beş kardeşin en küçüğünü canlandıran oyuncu Selin Ilgar, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su Selin Ilgar son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Başrollerini Elit İşcan, Fulya Zenginer, Hande Soral gibi isimlerin paylaştığı Küçük Kadınlar dizisinde 'Cansu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Selin Ilgar, değişimiyle şaşkına çevirdi. İşte Selin Ilgar'ın son hali:

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Şimdilerde 21 yaşında olan Selin Ilgar her ne kadar Küçük Kadınlar dizisindeki Cansu karakteriyle akıllara kazınsa da, daha öncesinde Sihirli Annem ve El Gibi projelerinde rol almıştı.

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Ilgar, 2012 yılında Böyle Bitmesin, 2013 yılında ise Küçük Kıyamet dizisinde oynadı.

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Sinema filmi deneyimi de bulunan oyuncu, 2007 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün oynayıp yönettiği Beyaz Melek filminde rol almıştı.

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Ilgar, İngiltere'de bulunan Royal Academi of Dance'da eğitim aldı.

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Selin Ilgar, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ilgar'ın, 2 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

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