Küçük Kadınlar'ın kadersiz Cansu'su Selin Ilgar son haliyle şoke etti! Koca kız olmuş!

Başrollerini Elit İşcan, Fulya Zenginer, Hande Soral gibi isimlerin paylaştığı Küçük Kadınlar dizisinde 'Cansu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Selin Ilgar, değişimiyle şaşkına çevirdi. İşte Selin Ilgar'ın son hali:

Şimdilerde 21 yaşında olan Selin Ilgar her ne kadar Küçük Kadınlar dizisindeki Cansu karakteriyle akıllara kazınsa da, daha öncesinde Sihirli Annem ve El Gibi projelerinde rol almıştı.

Ilgar, 2012 yılında Böyle Bitmesin, 2013 yılında ise Küçük Kıyamet dizisinde oynadı.

Sinema filmi deneyimi de bulunan oyuncu, 2007 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün oynayıp yönettiği Beyaz Melek filminde rol almıştı.

Ilgar, İngiltere'de bulunan Royal Academi of Dance'da eğitim aldı.

Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Selin Ilgar, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ilgar'ın, 2 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



