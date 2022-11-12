Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği 'Cansu' karakteriyle akıllara kazınan minik yıldız Selin Ilgar, son haliyle dikkat çekti.
Küçük Kadınlar dizisi, hayatta yapayalnız kalan 5 kız kardeşin başından geçenleri konu ediniyordu. Dizinin yönetmenliğini ise Hakan Arslan üstleniyordu.
Sihirli Annem, El, Küçük Kıyamet, Böyle Bitmesin gibi yapımlarda rol alan Selin Ilgar, Küçük Kadınlar dizisiyle hafızalarda yer edindi.
Bir dönem İngiltere'de dans eğitimi alan Ilgar, şimdilerde kameralardan uzak kalmayı tercih ediyor.
Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunan Ilgar, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Selin Ilgar, Mahsun Kırmızıgül'ün iddialı filmi Beyaz Melek'te de rol almıştı.
Şimdilerde 22 yaşında olan Selin Ilgar'ın son haline sosyal medyada yorum yağıyor.