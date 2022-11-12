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Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

12.11.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ekin Türkmen, Fulya Zenginer, Burak Sağyaşar, Elit İşcan ve Ümit Sezek gibi isimlerin paylaştığı Küçük Kadınlar dizisi, 2008-2011 yılları arasında izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizinin çocuk yıldızı Selin Ilgar, adeta sırra kadem bastı. İşte Selin Ilgar'ın son hali...

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği 'Cansu' karakteriyle akıllara kazınan minik yıldız Selin Ilgar, son haliyle dikkat çekti.

Küçük Kadınlar dizisi, hayatta yapayalnız kalan 5 kız kardeşin başından geçenleri konu ediniyordu. Dizinin yönetmenliğini ise Hakan Arslan üstleniyordu.

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

İŞTE MİNİK CANSU'NUN SON HALİ

Sihirli Annem, El, Küçük Kıyamet, Böyle Bitmesin gibi yapımlarda rol alan Selin Ilgar, Küçük Kadınlar dizisiyle hafızalarda yer edindi.

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

Bir dönem İngiltere'de dans eğitimi alan Ilgar, şimdilerde kameralardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunan Ilgar, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

Selin Ilgar, Mahsun Kırmızıgül'ün iddialı filmi Beyaz Melek'te de rol almıştı.

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

Şimdilerde 22 yaşında olan Selin Ilgar'ın son haline sosyal medyada yorum yağıyor.

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

Küçük Kadınlar'ın minik Cansu'suna bir de şimdi bakın! Son haline yorum yağdı

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Küçük Kadınlar dizisi Ekin Türkmen Fulya Zenginer Hande Soral

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