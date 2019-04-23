Küçük muhtar adayı Çağatay sözünü tuttu!

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler sonrası çekilen videosu ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik açıklamaları izleyenleri gülümsetti.
"Ben muhtar oldum. Çikolata dağıtıyorum" diyen küçük Çağatay, video sonunda ise oy atanlara teşekkür ediyor. Küçük muhtar Çağatay Amanak'ın şiveli konuşması ise izleyenleri gülümsetti.
İHA
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