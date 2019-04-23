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Küçük muhtar adayı Çağatay sözünü tuttu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Damal ilçesinde sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki muhtar adayından yeni video geldi. Seçimleri kazandığını söyleyen sembolik muhtar adayı arkadaşlarına çikolata dağıttı.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler sonrası çekilen videosu ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik açıklamaları izleyenleri gülümsetti.

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"Ben muhtar oldum. Çikolata dağıtıyorum" diyen küçük Çağatay, video sonunda ise oy atanlara teşekkür ediyor. Küçük muhtar Çağatay Amanak'ın şiveli konuşması ise izleyenleri gülümsetti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan damal muhtar çağatay amanak

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