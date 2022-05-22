YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

22.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kanarya Mahallesi 1. Birlik Caddesi'ndeki zincir marketin alt kısmındaki deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman markete yayılırken, çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Marketin bulunduğu apartman sakinleri de binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, markette ve depoda hasar oluştu.

Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu da meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyorSultangazi’de gençler, diplomasi dünyasından uzman isimlerle buluşuyor
Sivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladıSivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
İzmir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladıİzmir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:43
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:28
Yatsı
22:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.