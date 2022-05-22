Küçükçekmece'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kanarya Mahallesi 1. Birlik Caddesi'ndeki zincir marketin alt kısmındaki deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman markete yayılırken, çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Marketin bulunduğu apartman sakinleri de binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, markette ve depoda hasar oluştu.

Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu da meydana geldi.



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