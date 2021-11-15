Kudüs tur fiyatları 2021! Kudüs turuna nasıl başvuru yapılır?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Twitter hesabı üzeinden ‘Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin’ notuyla paylaşım yapmış ve bu paylaşımda “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah” ifadelerine yer vermişti. Pandemi nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının 4 Ocak 2022 itibarıyla yeniden düzenleneceği bildirildi.

KUDÜS TURUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kudüs turları 4 Ocak 2022 itibarıyla tekrar düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ilk tur için son başvuru 10 Aralık 2021'e kadar alınacak. Ayrıca 2022 yılı boyunca 37 tur düzenlenecek. Ziyaretler "üç gece dört gün" şeklinde gerçekleştirilecek ve iki ayrı konaklama türü olacak. İki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek.

Katılımcılar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görev alacak. Kudüs ziyaretlerine katılacak kişilere yönelik eğitim seminerleri düzenleneceği belirtildi. Ayrıca tura katılanlar, ilgili makamlarca koronavirüs salgını sebebiyle alınan bütün tedbir ve kurallara uymak zorunda olacak. Yolculara seyahat sigortası da yapılacak.

KUDÜS TUR FİYATLARI

2022 Diyanet Kudüs tur fiyatları va başvuru bilgilerine ulaşmak için, "https://hacumre.diyanet.gov.tr/Documents/KudusTurlar.pdf" adresine erişim sağlayınız.

DİYANET KUDÜS TUR PROGRAMI

3 Gece / 4 Gün

Gün / İstanbul – Telaviv - Kudüs

✓ İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde belirlenen saatte buluşma.

✓ THY uçağı ile belirlenen saatte Telaviv’e hareket.

✓ Pasaport ve gümrük işlemleri, bagajların alınması, Yafa’ya hareket.

✓ Bahariye Camii ve Hamidiye Külliyesi’nin gezilmesi, öğle namazı.

✓ Öğle yemeği.

✓ Kudüs’e transfer, otele yerleşme ve akşam yemeği.

✓ Akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa’ya gidiş.

✓ Akşam ve yatsı namazlarının arasında Mescid-i Aksa’nın içinin gezisi ve anlatımı.

✓ Otelde geceleme.

Gün / El Halil - Beytüllahim

✓ Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş ve otele dönüş.

✓ Otelde kahvaltının ardından El Halil şehrine hareket.

✓ Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup (a.s) ve eşlerinin kabirlerini ziyaret.

✓ El Halilde öğle namazı, Beytüllahim’e transfer ve öğle yemeği.

✓ Hz. İsa’nın doğduğu yer olarak inanılan Beşik Kilisesi’nin gezilmesi

✓ Beytüllahim’de Hz. Ömer Camii’nde ikindi namazının kılınması.

✓ Ardından Kudüs’e dönüş, otelde akşam yemeği

✓ Akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa’ya gidiş.

✓ Kubbet’üs Sahra’nın gezilmesi ve otele dönüş.

Gün / Zion Tepesi – Eriha – Lut Gölü – Nebi Musa

✓ Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş ve otele dönüş.

✓ Otelde kahvaltının ardından Zion Tepesine gidiş, Hz. Davud’un kabrinin ziyaret edilmesi.

✓ Hz. İsa’nın havarileri ile son akşam yemeğini yediği yerin görülmesi.

✓ Eriha şehrine hareket, Lut Gölü’nün görülmesi ve öğle yemeği.

✓ Hz. Musa’nın kabrinin bulunduğu külliyenin ziyaret edilmesi.

✓ Ardından Kudüs’e dönüş, otelde akşam yemeği

✓ Akşam ve yatsı namazları için Mescid-i Aksa’ya gidiş.

✓ Mescid-i Aksa’nın avlusunun gezilmesi ve otele dönüş.

Gün / Kudüs / Tel Aviv – İstanbul

✓ Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiş ve otelimize dönüş. Kahvaltı otelimizde.

✓ Zeytin Dağı’na hareket, Selaman-ı Farisi ve Rabiatül Adeviyye hazretlerinin kabir ziyaretleri.

✓ Hz. İsa’nın gökyüzüne yükseldiğine inanılan yerin görülmesi.

✓ Zeytin Dağı’ndan eski Kudüs şehrinin ve Mescid-i Aksa’nın panoramik olarak görülmesi.

✓ Mescid-i Aksa’da kılınacak Cuma/vakit namazının ardından öğle yemeği.

✓ Eski Kudüs’te El Halil Kapısı, Hazreti Ömer Camii, Kutsal Kabir Kilisesi ve Ağlama Duvarı ziyaretleri.

✓ Türkiye’ye dönüş için Telaviv Havalimanına transfer.

✓ THY uçağı ile belirlenen saatte İstanbul’a hareket.



