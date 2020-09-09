Küflenmiş bir yiyecek yenir mi? Yanlışlıkla küf yerseniz vücudunuzda ne olur?

Bazı küflü yiyeceklerin vücut üzerinde olumsuz etkileri bulunabiliyor. Küflü yiyecekler tükettiğiniz durumlarda vücudunuzun verebileceği tepkileri ele aldık, buyursunlar.
Küf üzerinde bulunan toksik kimyasallar vardır ve karaciğer hasarı, kusma, mide bulantısı, ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlüyse organlarınız o kadar az etkilenir. Neyse ki, küflü yiyeceklerin hepsi bu kimyasalı üretmiyor. Ancak yer fıstığı ve mısırda bulunabiliyor.
Küflü ekmek yediğinizde kusma, ishal gibi belirtiler görebilirsiniz. Ancak bu durumla her zaman karşılaşmak mümkün değil. Yani yediğiniz yiyecekteki bakteri türüne ve miktarına bağlı.
Yiyeceklerde bulunan küflere alerjik reaksiyon gösteren bazı insanlar var. Bu konuda hassassanız uzak durmalısınız, yanlışlıkla yerseniz derhal doktorunuzla görüşmelisiniz. Alerjik reaksiyon belirtileri ise şöyledir:
Kaşıntılı ve sulu gözler
Kurdeşen veya kızarıklık
Hırıltı
Burun akıntısı veya tıkalı
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