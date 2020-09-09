Küflenmiş bir yiyecek yenir mi? Yanlışlıkla küf yerseniz vücudunuzda ne olur?

Bazı küflü yiyeceklerin vücut üzerinde olumsuz etkileri bulunabiliyor. Küflü yiyecekler tükettiğiniz durumlarda vücudunuzun verebileceği tepkileri ele aldık, buyursunlar.

BAZI KÜFLER KARACİĞERİNİZE ZARAR VEREBİLİR

Küf üzerinde bulunan toksik kimyasallar vardır ve karaciğer hasarı, kusma, mide bulantısı, ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlüyse organlarınız o kadar az etkilenir. Neyse ki, küflü yiyeceklerin hepsi bu kimyasalı üretmiyor. Ancak yer fıstığı ve mısırda bulunabiliyor.

KÜFÜN İÇİNDEKİ BAKTERİ GIDA ZEHİRLENMESİ SEMPTOMLARINI TETİKLEYEBİLİR

Küflü ekmek yediğinizde kusma, ishal gibi belirtiler görebilirsiniz. Ancak bu durumla her zaman karşılaşmak mümkün değil. Yani yediğiniz yiyecekteki bakteri türüne ve miktarına bağlı.

KÜFE ALERJİNİZ OLABİLİR

Yiyeceklerde bulunan küflere alerjik reaksiyon gösteren bazı insanlar var. Bu konuda hassassanız uzak durmalısınız, yanlışlıkla yerseniz derhal doktorunuzla görüşmelisiniz. Alerjik reaksiyon belirtileri ise şöyledir:

Kaşıntılı ve sulu gözler

Kurdeşen veya kızarıklık

Hırıltı

Burun akıntısı veya tıkalı



