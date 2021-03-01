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Küfür etmenin insan vücuduna etkileri nelerdir? Küfür etmek psikolojik olarak nasıl hissettirir?

Seray Üstün Seray Üstün 01.03.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Küfür etmenin insan vücuduna etkileri nelerdir? Küfür etmek psikolojik olarak nasıl hissettirir?

Olumlu ya da olumsuz duygularımızı ifade etmek için küfrü basit bir araç olarak kullanırız. Küfür etmek gündelik hayatımızda rastladığımız bir alışkanlık olsa da aslında bilimsel olarak azımsanmayacak derecede faydaları var. Yapılan araştırmalar küfrün insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu.

Küfür etmek ya da argo konuşmak çoğu zaman hoş karşılanmaz. Rahatlatma etkisi bilinen bir gerçek olan küfür etmek ve argo konuşmak insan psikoloji üzerinde oldukça etkilidir. Peki bu etkiler nelerdir?

ZEKA İŞARETİ

zeka

Bir araştırmaya göre küfür, zeka işareti olarak görülüyor. Katılımcılara bir dakika içinde düşünebilecekleri F, A veya S ile başlayan tüm kelimeleri listeleme görevi verildi. Bundan sonra, aynı üç harfle başlayan küfürlü kelimeleri düşünmeleri için onlara bir dakika daha verildi. Çalışmanın sonuçları, en çok F, A ve S kelimelerini düşünebilen kişilerin aynı zamanda en küfürlü kelimeleri de ortaya çıkardığı oldu.

DÜRÜSTLÜK

dürüstlük

2017'de yapılan üç çalışmada , küfür ve dürüstlük arasında olumlu bir bağlantı keşfedildi. Ayrıca, küfür eden kişilerin kişilerarası düzeyde daha az yalan söylediklerini ve genel olarak daha yüksek düzeyde dürüstlüğe sahip olduklarını ortaya çıkardılar.

AĞRI TOLERANSI

ağrı

Birden fazla çalışma, küfür etmenin ağrıya toleransı artırabileceğini kanıtladı. Bir çalışma , ellerini buz gibi suya koyan ve bu kelimeleri kullanan kişilerin, küfür kullanmayanlara göre daha az ağrı hissedebildiklerini ve ellerini suda daha uzun süre tutabildiklerini ileri sürüyor. Diğer bir araştırma ise , direnişe karşı pedal çevirmek zorunda kalan bisikletli insanların, küfür ettiklerinde, sadece nötr kelimeler kullanan insanlardan daha fazla güce ve dayanıklılığa sahip olduklarını öne sürüyor.

KATARTİK GÖREVİ

konuşma

Küfürlü kelimeler kullanmak bastırılan duyguların ifade edilmesini sağlar. Hatta duyguların daha hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Bunun yanında yapılan araştırmalar insan psikolojisi üzerinde gerçekten olumlu ve arındırıcı bir etkisi olduğunu doğruluyor.

SAMİMİYET

samimiyet

Ortaya konulan araştırmalara göre şaka yollu yapılan küfürlü konuşmalar sosyal ortamlarda atmosferin yumuşamasını sağlar. Küfür biçimlerinin samimiyet ve dayanışmayı ifade etmek için kullanıldığı, aynı zamanda şikayetler veya reddedilen taleplerle ilgili komplikasyonları düzeltmek veya hafifletmek için bir araç olarak kullanıldığı keşfedildi.

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