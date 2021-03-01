Küfür etmenin insan vücuduna etkileri nelerdir? Küfür etmek psikolojik olarak nasıl hissettirir?

Küfür etmek ya da argo konuşmak çoğu zaman hoş karşılanmaz. Rahatlatma etkisi bilinen bir gerçek olan küfür etmek ve argo konuşmak insan psikoloji üzerinde oldukça etkilidir. Peki bu etkiler nelerdir?

ZEKA İŞARETİ

Bir araştırmaya göre küfür, zeka işareti olarak görülüyor. Katılımcılara bir dakika içinde düşünebilecekleri F, A veya S ile başlayan tüm kelimeleri listeleme görevi verildi. Bundan sonra, aynı üç harfle başlayan küfürlü kelimeleri düşünmeleri için onlara bir dakika daha verildi. Çalışmanın sonuçları, en çok F, A ve S kelimelerini düşünebilen kişilerin aynı zamanda en küfürlü kelimeleri de ortaya çıkardığı oldu.

DÜRÜSTLÜK

2017'de yapılan üç çalışmada , küfür ve dürüstlük arasında olumlu bir bağlantı keşfedildi. Ayrıca, küfür eden kişilerin kişilerarası düzeyde daha az yalan söylediklerini ve genel olarak daha yüksek düzeyde dürüstlüğe sahip olduklarını ortaya çıkardılar.

AĞRI TOLERANSI

Birden fazla çalışma, küfür etmenin ağrıya toleransı artırabileceğini kanıtladı. Bir çalışma , ellerini buz gibi suya koyan ve bu kelimeleri kullanan kişilerin, küfür kullanmayanlara göre daha az ağrı hissedebildiklerini ve ellerini suda daha uzun süre tutabildiklerini ileri sürüyor. Diğer bir araştırma ise , direnişe karşı pedal çevirmek zorunda kalan bisikletli insanların, küfür ettiklerinde, sadece nötr kelimeler kullanan insanlardan daha fazla güce ve dayanıklılığa sahip olduklarını öne sürüyor.