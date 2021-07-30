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Küfürler havada uçuştu! Deniz Akkaya öfkesine hakim olamadı: Ucube, öküz...

30.07.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, Instagram hesabında yine öfkeli bir paylaşım yaptı. Yangınlara duyarsız kalan gazetecilere sitem eden ünlü isim, hakaretler etti.

Küfürler havada uçuştu! Deniz Akkaya öfkesine hakim olamadı: Ucube, öküz...

Deniz Akkaya, bir dönem hem podyumlarda hem de oyunculuk sektöründe fırtına gibi esen, ikonik bir mankendi. Ne yazık ki, artık eski pırıltısını taşımıyor ama halen magazin gündeminin bir parçası olmayı başarıyor. Sivri dili ve öfkeli paylaşımlarıyla sık sık haber olan ve bazı ünlülerle başı derde giren Deniz Akkaya, bu tavrından asla ödün vermeyecek gibi görünüyor. Hatta son paylaşımlarına göre, öfkesinin ve sarf ettiği sözlerin dozu giderek daha çok artıyor. Birkaç gündür devam eden ve dün en az 8 şehre sıçrayan yangınlar, herkesin olduğu gibi Deniz Akkaya'nın da canını sıktı. Bir yandan bilgi veren ve yardım çağrısında bulunan ünlü isim, yangına aldırış etmeyenlere de bol bol sitem etti.

"Öküz"

Deniz Akkaya story

Eğlence paylaşımlarına devam edenleri kibar bir dille uyaran Deniz Akkaya, Bodrum yanarken davete gidenleri görünce kendini tutamadı: "Senin meranda inekler yanmıyor ama bu kadar da öküz olmayın. Yanan öküzlerden daha öküzsünüz yeminle. Onlara öküz ismini koyan, size 'Ayşe, Fatma' diyenler utansın!"

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Ama asıl öfke patlamasını gazetecilere karşı yaşadı. Medya yöneticilerine seslenen ünlü isim, "Bu gazetelere resmen kadın ayarlayan bütün beleşçileri doldurdunuz, utanmadan karılarınızla bir de yan yana oturuyorsunuz, o da sizin genişliğiniz. Ama eskiden gazeteci deyince bir dururdun. Yahu nerede beleşçi, şu ortamda bile kendine ait olamayan hayatlarda at koşturmak için davet resmi paylaşan bu ucubeleri hala gazetelerde yazdırmak?" sözleri herkesi şoke etti. Kendini tutamayıp küfreden Deniz Akkaya'nın skandal paylaşımları sosyal medyada olay yarattı.

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Deniz Akkaya Instagram
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