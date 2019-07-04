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Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.07.2019 07:22 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir evde yangın çıktı. İftaiye müdahalesi ile söndürülebilen yangında oda kullanılmaz hale geldi. Tüm eşyaların kül olduğu olayda sadece Kuran-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.

Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı!

Sabah saatlerinde Altınkaya Mahallesi'nde Soner Soruklu'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı.

İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor. (DHA)

Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Kur'an-ı Kerim yangın

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