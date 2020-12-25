Kula Peri Bacaları nerede, nasıl gidilir? Kula Peri Bacaları yol tarifi, giriş ücreti

Manisa gezilecek yerler içinde görülmesi gereken Kula ve çevresi, volkanik özellikli jeolojik yapıya sahip. Burgaz mevkiinde Gediz Nehri’nin üst kısmında bulunan Kula Peribacaları ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgar ve erozyon etkisiyle oluşmuş.

Kula Peri Bacaları Manisa iline bağlı olsa da Uşak'a da yakın konumda. Kuladokya'ya 15 dk uzaklıkta ki Uşak Taşyaran Vadisi’ni de planınıza dahil edin derim.

Kula Peri Bacaları namı diğer Kuladokya! Karadeniz'de Artvin, Doğu Anadolu'da Erzurum, İç Anadolu'da Nevşehir illerimizde peri bacaları olur da Ege'de olmaz mı... Nevşehir'in Kapadokyası varsa Manisa'nın da Kuladokyası olur. Hadi gelin Kula Peri Bacaları nerede, nasıl oluşmuş, giriş ücreti gibi tüm detaylara yakından bakalım.

Burada 80 adetten fazla volkan konisi bulunuyor. Bu alandaki ilk volkan patlamasının 1.2 milyon yıl önce, son volkan patlamasının ise 10 bin yıl önce yaşandığı tahmin ediliyor. Üstelik burada peri bacalarının evriminin halen devam ediyor.

KULA PERİBACALARI TABİAT ANITI

Peri bacalarının bozulmadan korunabilmesi için 37,5 hektarlık alan doğal sit ilan edilmiş. Kula Volkanik Jeoparkı, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek Jeoparkı olma özelliğine de sahip.

KULA PERİBACALARI GİRİŞ ÜCRETİ

Kula Peribacaları'nın girişi ücretsiz. 24 saat açık olan bu tabiat anıtını dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Kula Peribacaları bölgesinde kamp yapma imkanı da mevcut.

