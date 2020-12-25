Kula Peri Bacaları nerede, nasıl gidilir? Kula Peri Bacaları yol tarifi, giriş ücreti

Kula Peri Bacaları namı diğer Kuladokya! Karadeniz'de Artvin, Doğu Anadolu'da Erzurum, İç Anadolu'da Nevşehir illerimizde peri bacaları olur da Ege'de olmaz mı... Nevşehir'in Kapadokyası varsa Manisa'nın da Kuladokyası olur. Hadi gelin Kula Peri Bacaları nerede, nasıl oluşmuş, giriş ücreti gibi tüm detaylara yakından bakalım.
Kula Peri Bacaları Manisa ili Kula ilçesine bağlı Burgaz köyü civarında bulunuyor. Kula ilçe merkezine 16 km mesafede yer alıyor.
Kula Peri Bacaları'na Kula-Ankara yolu üzerinde bulunan Gediz Köprüsü'nü geçtikten 100 metre sonra sola kıvrılan patika yolu takip ederek ulaşabilirsiniz.
Kula Peribacaları Tabiat Anıtı yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz.
Kula Peri Bacaları Manisa iline bağlı olsa da Uşak'a da yakın konumda. Kuladokya'ya 15 dk uzaklıkta ki Uşak Taşyaran Vadisi’ni de planınıza dahil edin derim.
https://www.mynet.com/usak-gezilecek-yerler-en-guzel-4-yer-190101250523
Manisa gezilecek yerler içinde görülmesi gereken Kula ve çevresi, volkanik özellikli jeolojik yapıya sahip. Burgaz mevkiinde Gediz Nehri’nin üst kısmında bulunan Kula Peribacaları ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgar ve erozyon etkisiyle oluşmuş.
Burada 80 adetten fazla volkan konisi bulunuyor. Bu alandaki ilk volkan patlamasının 1.2 milyon yıl önce, son volkan patlamasının ise 10 bin yıl önce yaşandığı tahmin ediliyor. Üstelik burada peri bacalarının evriminin halen devam ediyor.
Peri bacalarının bozulmadan korunabilmesi için 37,5 hektarlık alan doğal sit ilan edilmiş. Kula Volkanik Jeoparkı, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek Jeoparkı olma özelliğine de sahip.
Kula Peribacaları'nın girişi ücretsiz. 24 saat açık olan bu tabiat anıtını dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Kula Peribacaları bölgesinde kamp yapma imkanı da mevcut.
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