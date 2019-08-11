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Kulağa saçma gelebilir ama kulağınızı çekerseniz...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 11.08.2019 03:28 | Son Güncelleme

Hayatı kolaylaştıran çözüm, yabancılar buna life hack diyor, gece tuvalete gitmekten uykuya dalmaya kadar işte size hayatı kolaylaştıran 10 basit çözümü sizler için derledik. İşte o ilginç çözümler...

Kulağa saçma gelebilir ama kulağınızı çekerseniz...

Sanılanın aksine, gün içinde kestirmeden önce bir fincan kahve içmek uykunuzun daha verimli ve etkili olmasını sağlayacaktır. Hayatta, insanın hayatını kolaylaştıran pek çok hile, numara ve çözüm var. Bunların pek çoğuna oradan buradan aşinayız, ancak bazı numaraları henüz bilmiyor olabilirsiniz.

Sizler için kıyıda köşede kalmış, ancak işe yarayan 10 hayat kolaylaştıran çözümü bulduk. Bunları mutlaka okumalısınız, çünkü ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz.

1. Gece tuvalete kalktıysanız işinizi tek gözünüz kapalı halledin

Gecenin bir yarısı tuvalete kalktıysanız sonrasında uykunuza kaldığınız yerden devam etmek kimi zaman zor olabilir. Bunun sebebi, gece yarısı yaktığınız lambanın beyninizi güneşin doğduğuna inandırmasıdır. Hal böyle olunca beyniniz vücuda uyanma konutunu verecektir. Oysa gece kalktığınızda sadece tek gözünüzü açarak bunu önlemeniz mümkün, tek gözünüz açık olunca retinaya düşen ve beyninizi uyaran ışık miktarı da azalacağı için beyninizi tetiklememiş olursunuz. Uykuya devam.

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2. Kulak çekmenin faydası mı olurmuş demeyin, olabilir!

Kulaklarınızı çekmenin sağlık açısından pek çok faydası var. Refleksoloji bilimine göre kulaklarınız boyunca yer alan basınç noktaları, baş ağrısı, sindirim sorunları, vb. birçok sağlık probleminin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

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Kulağınızdaki, vücudunuzun aşağıda verilen farklı bölgelerine karşılık gelen noktalarına bastırarak veya onları çekerek az ve orta şiddetteki ağrıları hafifletebilirsiniz.

  1. Sırt ve omuzlar, 2. Çeşitli organlar, 3. Eklemler, 4. Sinüsler ve boğaz, 5. Sindirim sistemi, 6. Baş ve kalp

  2. 3. Uyurken uyuşan kollar ve bacaklar için etkili çözüm

Gecenin bir vakti uyanıp da kol veya bacaklarında karıncalanma, uyuşma, ağrı, vs. hissetmeyen var mıdır? Bunun sebebi uyurken bu uzuvlarımızın üzerine yatıp bunlara giden kan akışını zayıflatmamız ve o bölgelerin oksijensiz kalmasına yol açmamızdır. Bu ağrıyı gidermek için, kollarınızı veya bacaklarınızı sallamak, onları tokatlamak yerine başınızı bir o yana bir bu yana hareket ettirmeyi deneyin. Uzuvlarınıza giden damarlar boynunuzdan geçtiği için bu hareket ağrılarınızı azaltacaktır.

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4. Hıçkırığı kesmek için

Hıçkırığı kesmenin birçok yolu var. Kişiyi korkutmak, nefesini tutmak, su içmek ve hatta amuda kalkmak bunlardan bazıları. Hepsi farklı insanlarda işe yaraması muhtemel çözümler. Mesela korkutmak, kalp atış hızını ve kan dolaşımını artıracağı ve aynı zamanda kişinin dikkatini hıçkırıktan başka bir şeye vermesini sağlayacağı için işe yarayabilir. Ancak kesin çözüm istiyorsanız, bir bardağa su doldurun ve suyu bardağın size uzak olan tarafından içmeye çalışın. Bunu yapmak için eğilmeniz, suyu içmek için zorlukla nefes almanız gerekeceğinden hıçkırığınız şıp diye kesilecektir. Amuda kalkıp o pozisyonda su içmek de işe yarıyor.

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5. Serin odada uyuyun

Serin bir odada uyumanın faydaları saymakla bitmiyor. Mesela sıcaklığı 15-20 derece arasında olan bir odada uykuya dalmak çok daha kolay, ayrıca bu dereceler vücudun daha fazla kalori yakmasını sağlıyor. Ayrıca bu sıcaklıklar insülin hassasiyetini artırıp tip 2 diyabet riskini azaltıyor. Ayrıca bu sıcaklık değerlerinde vücut uykuya dalmayı kolaylaştıran melatonin hormonu salgılıyor ki bu hormonun asıl güzelliği yaşlanma karşıtı özelliklere sahip bir hormon olması.

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6. Daha etkili ve hızlı bir kestirme için kahve için

Kahve içmenin uykunuzu açacağını düşünüyorsanız yanlış değilsiniz, ancak Japonya’da yapılan bir araştırma 1-2 fincan kahve içtikten sonra 20 dakika kestiren insanların kendilerini daha enerjik hissettiğini ve bilgisayar testlerinde, kahve içmeden uyuyanlara kıyasla daha başarılı olduklarını göstermiştir. Yani daha dinç ve aklı başında uyanmak için kısa bir uykudan önce 1-2 fincan kahve için.

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7. İğneden korkuyorsanız öksürün!

Sağlık için ne kadar gerekli olursa olsun bazı insanlardaki iğne korkusunun önüne geçmek imkansız. Ancak iğnenin verdiği acıdan uzak durmanın basit bir yolu var: Öksürmek. Yapılan pek çok araştırma iğne olurken öksürmenin acı hissini azalttığını ortaya koymuştur. Bilim insanları bunun sebebi konusunda tam emin değil, ancak öksürmenin kan basıncını artırdığını bunun da acı algısını düşürdüğünü düşünüyorlar.

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8. Soğuk bir şey yiyip içince başınız ağrımasın

Çok soğuk bir şeyler yiyip içmek baş ağrısına sebep olabilir. Bunun sebebi siz soğuk bir şeyler yerken beyninizin kendisini sıcak tutmak istemesidir. Beyin bunu yapmak isterken vücutta birtakım değişiklikler olur, bunun sonucu ise baş ağrısıdır. Bunu önlemek ve beyninizi ısıtmak için yapmanız gereken şey basit, dilinizi damağınıza sürtün.
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9. Dişlerinizi yemekten hemen sonra fırçalamayın

İdeal bir ağız temizliği için dişleri yemekten hemen sonra fırçalamak en mantıklı davranış gibi görünüyor, ancak değil. Bunun sebebi, domates, limon, portakal suyu, vb. yiyip içtiğimiz pek çok besinin asidik olmasıdır. Yemekten hemen sonra dişleri fırçalamak asidin diş minesi üzerindeki etkinliğini hızlandırır ve diş minesinin aşınmasına sebep olur. Dişlerinizi fırçalamak için yemeklerden sonra en az 30 dakika bekleyin.

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10. Sakız çiğnemek hafızanızı güçlendirir

Coventry Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, naneli sakız çiğnemenin yorgunluk hissini belirgin ölçüde azalttığını ve insanın etrafında olan şeylere karşı daha bilinçli bir hale getirdiğini göstermiş. Başka bir çalışmada da İngiliz psikologlar, sakız çiğnemenin sınav sonuçlarında iyileşme sağladığını ve hafızayı %35 güçlendirdiğini bulmuşlar. Bir dahaki sefere sınavlara çalışırken kahve içmek yerine naneli sakız çiğnemeyi düşünebilirsiniz.

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life hack ilginç çözümler

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