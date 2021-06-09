Kulaktan dolma bilgilerle sakın içmeyin: Bitki çayı nasıl tüketilmeli? Ölüme bile yol açıyor

Bitki çayları faydalarıyla hemen her mevsim hayatımızın bir parçası olma özelliği taşır. Hazır poşetler halinde ya da sıcak su ile demleyerek içtiğimiz bitki çayları her ne kadar olumlu yönleriyle kafamızda yer etse de doğru kullanılmadığında sağlığımız için ciddi tehdit oluşturabilir. Öyle ki bitki çaylarının yanlış tüketimi ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle bitki çaylarının nasıl hazırlanması gerektiğini bilmek ve hangi bitki çaylarını tüketmemiz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak çok önem taşır. Bu nedenle bitki çayı içmeden önce aşağıda yazanları bir kez okumanızda fayda var:
Bitki çayı iki şekilde hazırlanır. Bazı bitkiler demlenerek tüketilmelidir. Bazıları da kaynatılarak içilmelidir.
Kuşburnu meyvesi kaynatılarak tüketilmesi gereken bir bitkidir. Fakat yeşil çay demlenerek içilmelidir. Çünkü 5-6 dakikadan fazla sıcak sudan bekletildiğinde, yeşil çayın içerisinde bulunan zararlı maddeler de suya geçmektedir. Bu da bizim sağlığımızı olumsuz yönde etkiler.
Beslenme uzmanından çay hazırlamayla ilgili tavsiyelerin alınması gerekmektedir.
Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, çevreden duyulan tavsiyelerle bitki çaylarının seçilmesidir. Bu aşamada diyetisyene danışılması çok önemlidir. Çünkü kullanılan ilaçlara ve kan değerlerine bağlı olarak, bazı ilaçların kullanılması sağlığı tehlikeye sokabilir.
Kulaktan duyma bilgilere aldanmamak gerekir. Çünkü yanlış bitki çayı tüketimi ölümle bile sonuçlanabilir. Bu nedenle bitki çayı seçerken muhakkak diyetisyenlere başvurarak satın almakta ve tüketmekte fayda vardır.
Bitki çaylarının seçimi kadar tüketilme şeklini de bilmek çok önemlidir. Burada bilinçli davranmak gerekir. Beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda tüketmek en sağlıklısıdır.
Çünkü fazla tüketilen bitki çayları, vücutta bir takım sağlık problemlerine neden olmaktadır. Sağlıklı bir bireyseniz fazla tüketilen bitki çaylarının sizde yaratacağı ilk etki vücuttan su ve mineral kaybına neden olacaktır. Fakat tansiyon, aritmi, taşikardi gibi problemler varsa risk daha da artacaktır.
Bitki çaylarında yanlış bilinenlerden en yaygın olanı, ne kadar yersem yiyeyim, içerek kilo vereceğim düşüncesidir. Bitki çayları içildiği zaman yenilenlerin tüm kalorisini alacağı düşüncesi beyni ele geçirir. Aslında bu doğru değildir. Bitki çayları sıvı alımını arttırır ve metabolizmayı bir miktar arttırır. Fakat unutulmamalıdır, besinlerde olduğu gibi hiçbir bitkinin de zayıflatıcı etkisi yoktur.
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