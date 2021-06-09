Kulaktan dolma bilgilerle sakın içmeyin: Bitki çayı nasıl tüketilmeli? Ölüme bile yol açıyor

Bitki çayları faydalarıyla hemen her mevsim hayatımızın bir parçası olma özelliği taşır. Hazır poşetler halinde ya da sıcak su ile demleyerek içtiğimiz bitki çayları her ne kadar olumlu yönleriyle kafamızda yer etse de doğru kullanılmadığında sağlığımız için ciddi tehdit oluşturabilir. Öyle ki bitki çaylarının yanlış tüketimi ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle bitki çaylarının nasıl hazırlanması gerektiğini bilmek ve hangi bitki çaylarını tüketmemiz gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak çok önem taşır. Bu nedenle bitki çayı içmeden önce aşağıda yazanları bir kez okumanızda fayda var:

BİTKİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bitki çayı iki şekilde hazırlanır. Bazı bitkiler demlenerek tüketilmelidir. Bazıları da kaynatılarak içilmelidir.

Kuşburnu meyvesi kaynatılarak tüketilmesi gereken bir bitkidir. Fakat yeşil çay demlenerek içilmelidir. Çünkü 5-6 dakikadan fazla sıcak sudan bekletildiğinde, yeşil çayın içerisinde bulunan zararlı maddeler de suya geçmektedir. Bu da bizim sağlığımızı olumsuz yönde etkiler.

Beslenme uzmanından çay hazırlamayla ilgili tavsiyelerin alınması gerekmektedir.