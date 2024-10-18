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Kullanıcılar hayal kırıklığına uğradı! Uzun batarya ömrü iddialarıyla tanıtıldı en büyük şikayet şarjının hızlı bitmesi oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.10.2024 11:47
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Apple’ın iPhone 16 modeli, uzun batarya ömrü vaatleriyle büyük bir PR etkinliğiyle tanıtıldı. Ancak birçok kullanıcı, cihazın bekleme modundayken bile hızla şarj kaybettiğinden şikayet ediyor. Kullanıcıların bazıları, batarya sorunlarının iOS 18.0.1 güncellemesiyle başladığı iddia ederken bazıların ise son sürümle sorunların hafiflediğini belirtiyor. Apple, yaşanan bu sıkıntılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kullanıcılar hayal kırıklığına uğradı! Uzun batarya ömrü iddialarıyla tanıtıldı en büyük şikayet şarjının hızlı bitmesi oldu

Apple’ın son çıkan cihazı iPhone 16, geliştirilmiş özellikleri ve uzun batarya ömrü vaatleriyle tanıtıldı. Ancak, birçok kullanıcı bu beklentilerin karşılanmadığını dile getiriyor. Cihaz sahipleri, bataryanın bekleme modundayken bile hızla tükendiğinden şikayet ediyor. Şikayet siteleri, memnuniyetsizlik dolu kullanıcı yorumlarıyla dolup taşıyor.

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APPLE’IN İDDİALARI VE GERÇEKLER

Apple, daha verimli 3nm A18/Pro çipi ve daha büyük bataryası sayesinde iPhone 16 serisinin önceki modellere göre daha uzun bir kullanım ömrü sunacağını öne sürmüştü. Özellikle iPhone 16 Pro modellerinin batarya performansının çok daha iyi olacağı vurgulandı. Ancak kullanıcılar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve batarya performansının hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor.

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ŞİKAYETLER ARTIYOR

MacRumors, Reddit ve Apple destek forumlarında kullanıcılar, cihazlarının bekleme modundayken bile hızla şarj kaybettiğini ifade ediyor. Bazı kullanıcılar, telefonlarını kullanmadıkları halde bataryanın hızla tükendiğinden yakındı.
Bir kullanıcı, “16 Pro Max telefonumu çıkış gününde aldım. Başlarda arka planda çalışan güncellemelerin batarya ve termal performansı etkilediği yazıyordu, ama o uyarı kaybolduktan sonra da bataryamın hızla tükendiğini fark ediyorum” yorumunu yaptı.

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GÜNCELLEME SORUNLARI YAŞANIYOR

Kullanıcıların bazıları, aşırı batarya tüketiminin iOS 18.0.1 güncellemesiyle başladığını öne sürerken, bazıları ise ilk günden itibaren bu sorunları yaşadıklarını belirtiyor. İddialara göre, iPhone 16'daki batarya sorunları iOS'un bir hatasından kaynaklanıyor olabilir. Eğer bu doğruysa, kullanıcıların çözüm için Apple'ın bir sonraki yazılım güncellemesini beklemesi gerekecek.

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BETA SÜRÜMÜ İLE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bazı kullanıcılar, iOS 18.1 beta sürümünü yükleyerek batarya sorunlarının hafiflediğini ifade ediyor. Kullanıcılar yeni güncellemeleri bekleyerek sorunlarının çözmesini ümit ediyor.

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Apple, kullanıcıların yaşadığı bu sıkıntılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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