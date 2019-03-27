Koltuk altını koklatarak para kazanıyor!

Genç kadın bugüne kadar satışlardan toplam 1,300 Sterlin kazandığını belirtiyor.

Kullanılmış iç çamaşırının insanlar için bir fetiş olduğunu söyleyen genç kadın don ve sütyeni minimum 90 Sterline satıyor.

Eğer alıcılar iç çamaşırları genç kızın üstündeyken görmek isterlerse bunun için ekstra ödeme yapıyorlar.

Önceleri sanal seks düşkünü erkeklere web cam açarak para kazanan genç kız daha sonra bu yöntemin daha karlı olduğunu keşfetmiş.

Genç kız "Dürüst olmak gerekirse, iç çamaşırlarımı satmak beni daha güçlenmiş hissettiriyor çünkü bedenimin kontrolü bende" dedi.

KOLTUK ALTINI KOKLATTI

Bazı müşterilerinden ilginç teklifler aldığını söyleyen kadın, bir keresinde bir adama koltuk altlarını koklatma karşılığında 380 Sterlin aldığını söylüyor.

