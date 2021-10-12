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Kült korku serisinin devam filmi geliyor! Çığlık 5 filminin fragmanı yayınlandı

12.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen kült korku serisi Çığlık (Scream) devam filmi ile seyircisini selamlamaya hazırlanıyor. 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Çığlık 5 (Scream 5) filminin fragmanı yayınlandı.

1996'da Wes Craven'in yine Scream adlı orijinal filmiyle başlayan uzun soluklu serisinin son bölümü olan Scream 4'ün yayınlanmasının üzerinden 10 yıl geçti. Orijinal film, Ghostface adlı çılgın bir katilin Woodsboro vatandaşlarını terörize etmesiyle ve korku filmlerine kendi referansını vererek, teen-slasher türünün yeniden canlanmasını sağlamıştı. Aradan geçen zamanın sonunda Çığlık filmi yeni halkasıyla geri dönmeye hazırlanıyor.

ÇIĞLIK 5 FİLMİ HAKKINDA

Dünya genelinde bir korku filmi klasiği haline gelen Çığlık (Scream) serisinin yeni yapımının oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Çığlık 5 için Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minette ve Jasmin Savoy Brown gibi isimler ekibe katıldı.

Wes Craven’in 2015 yılında vefat etmesinden sonra Çığlık 5, onun çekiminde ilerlemeyen ilk yapım olma özelliğini koruyor. Craven’in yerine ise serinin son filmini Ready or Not yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yönetecek.

Film, 14 Ocak 2022 tarihinde Türkiye sinemalarındaki yerini alacak. Yeni "Çığlık", kimin bir dizi suç işlediğini bulmaya çalışmak için memleketine dönen bir kadını, yani Sidney'i konu alacak.

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