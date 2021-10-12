2022 Altın Küre Ödülleri televizyonda yayınlanmamasına rağmen dağıtılacak

2022 Altın Küre Ödülleri’nin açıklandığı tören, gelecek yıl NBC’de yayınlanmayacak. Ancak ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), ödüllerin önümüzdeki yıl da verileceğini duyurdu. Amerikan NBC kanalından, Mayıs 2020’de yapılan açıklamada, "Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çalışma gerektiriyor ve HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre'yi yayınlamayacaktır. Töreni, Ocak 2023'te yayınlayacağımızı umuyoruz” denilmişti.

YENİLİK YAPILACAK

HFPA Yönetim Kurulu, mayıs ayında, organizasyonda reform yapmak için uygulayacağı hamleleri özetleyen bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, "Daha önce de söylediğimiz gibi, kendimizi dönüşümsel reforma adadık ve sürecin bütünlüğünden ödün vermeden değişiklikleri olabildiğince çabuk uygulamaya çalışıyoruz" ifadesine yer verilmişti. HFPA, açıklamanın devamında, "Şeffaflık ve hesap verebilirlik ruhu çerçevesinde, ilerlememiz hakkında endüstriyi ve kamuoyunu, ilerleyen haftalarda daha fazla ayrıntıyla bilgilendireceğiz ve zaman çizelgemizi düzenli olarak güncellemeyi planlıyoruz" demişti.

20 Mayıs'ta HFPA üyeleri yeni bir Mesleki ve Etik Davranış Kuralları listesi onaylamıştı. Yapılan açıklamada, "Reform planımızın temel dayanağının hesap verebilirlik olduğu konusunda net olmak istiyoruz. HFPA her türlü taciz, ayrımcılık ve istismarı kınıyor. Bu tür davranışlar kabul edilemez ve yeni kurallarımızın ihlali durumunda disiplin cezası verilecektir. Hem yeni hem de eski tüm üyelerin bu yeni davranış kurallarına uyması bekleniyor ve yapmazlarsa sorumlu tutulacaklar" sözlerine yer verilmişti.



