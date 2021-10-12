Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 2022 Altın Küre Ödülleri televizyonda yayınlanmamasına rağmen dağıtılacak

2022 Altın Küre Ödülleri televizyonda yayınlanmamasına rağmen dağıtılacak

12.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin ırksal çeşitlilik eksikliği tartışmaları ve NBC’nin töreni yayınlamayacağını açıklaması sonra ödül töreninin yapılamayacağı düşünülüyordu. Ancak birlik tepkilere rağmen 2022 yılında Altın Küre Ödülleri’nin verileceğini açıkladı.

2022 Altın Küre Ödülleri televizyonda yayınlanmamasına rağmen dağıtılacak

2022 Altın Küre Ödülleri’nin açıklandığı tören, gelecek yıl NBC’de yayınlanmayacak. Ancak ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), ödüllerin önümüzdeki yıl da verileceğini duyurdu. Amerikan NBC kanalından, Mayıs 2020’de yapılan açıklamada, "Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çalışma gerektiriyor ve HFPA'nın bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre'yi yayınlamayacaktır. Töreni, Ocak 2023'te yayınlayacağımızı umuyoruz” denilmişti.

YENİLİK YAPILACAK

HFPA Yönetim Kurulu, mayıs ayında, organizasyonda reform yapmak için uygulayacağı hamleleri özetleyen bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, "Daha önce de söylediğimiz gibi, kendimizi dönüşümsel reforma adadık ve sürecin bütünlüğünden ödün vermeden değişiklikleri olabildiğince çabuk uygulamaya çalışıyoruz" ifadesine yer verilmişti. HFPA, açıklamanın devamında, "Şeffaflık ve hesap verebilirlik ruhu çerçevesinde, ilerlememiz hakkında endüstriyi ve kamuoyunu, ilerleyen haftalarda daha fazla ayrıntıyla bilgilendireceğiz ve zaman çizelgemizi düzenli olarak güncellemeyi planlıyoruz" demişti.

20 Mayıs'ta HFPA üyeleri yeni bir Mesleki ve Etik Davranış Kuralları listesi onaylamıştı. Yapılan açıklamada, "Reform planımızın temel dayanağının hesap verebilirlik olduğu konusunda net olmak istiyoruz. HFPA her türlü taciz, ayrımcılık ve istismarı kınıyor. Bu tür davranışlar kabul edilemez ve yeni kurallarımızın ihlali durumunda disiplin cezası verilecektir. Hem yeni hem de eski tüm üyelerin bu yeni davranış kurallarına uyması bekleniyor ve yapmazlarsa sorumlu tutulacaklar" sözlerine yer verilmişti.

Scarlett Johansson’ın Altın Küre Savaşı’na destek artıyor! Yeni hamle NBC’den geldiScarlett Johansson’ın Altın Küre Savaşı’na destek artıyor! Yeni hamle NBC’den geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlar kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan çocukluk itirafı! “Dışarıda banyo yapmak zorunda kaldım”Milyonlar kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan çocukluk itirafı! “Dışarıda banyo yapmak zorunda kaldım”
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...
Hayranları sabırsız! Merakları artırdıHayranları sabırsız! Merakları artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Squid Game’de görülmüştü! Şimdi gerçek oluyor

Squid Game’de görülmüştü! Şimdi gerçek oluyor

Aşağılanmak için para veriyorlar

Aşağılanmak için para veriyorlar

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

Şimdi milyonlar kazanıyor! Çocukluk itirafı şaşırttı

Dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan!

Dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan!

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.