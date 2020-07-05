Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yaptığı büyük ve detaylı yatırımları, salgın (Kovid-19) döneminde test etme şansı bulduk. Zamanında öngörülerek yapılan bu yatırımların olumlu sonuçlarını bu süreçte a