Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülleri'ne, Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ile Odunpazarı Modern Müzenin layık görüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödüller Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan beri veriliyor.

Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim edilen ödüllere bu yıl "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" ile "Odunpazarı Modern Müze-OMM" layık görüldü.

Seçici kurulun ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları, eğitsel çalışmaları ile üretimleri değerlendirerek belirlediği ödüllerle, Türkiye'nin kültür ve sanatına gönül birliği içinde hizmet eden topluluk veya kuruluşlar takdir ve teşvik ediliyor.