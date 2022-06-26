Kulüp dizisinin Selim'i Salih Bademci'nin eşi bakın kim çıktı! Meğerse oda ünlüymüş...

Kulüp dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Salih Bademci, yer aldığı proje ve dizilerle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kiralık Aşk gibi dizilerle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Salih Bademci'nin eşini duyanlar şaştı kaldı.

EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Canlandırdığı karakterler ve oynadığı dizilerle herkesin beğenerek takip ettiği oyuncular arasında yer alan Salih Bademci'nin eşinin ortaya çıkması adeta olay yarattı.

Kulüp dizisinde Selim karakterini canlandıran Salih Bademci'nin eşi meğerse kocasıyla zamanında aynı dizide yer alıyormuş.

Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün'ün de ünlü bir isim olması ve İstanbullu Gelin dizisinde kocasıyla birlikte rol alması herkesi şaşırtan konular arasında yer aldı.

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.

2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.

2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.



