MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kulüp dizisinin Selim'i Salih Bademci'nin eşi bakın kim çıktı! Meğerse oda ünlüymüş...

Kulüp dizisinin Selim'i Salih Bademci'nin eşi bakın kim çıktı! Meğerse oda ünlüymüş...

26.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Salih Bademci'nin eşini duyanlar şoke oldu. Birçok dizi ve projede yer alan ünlü ismin eşi de ünlü bir isim çıktı. Salih Bademci'nin eşinin ortaya çıkması ve onunda ünlü bir isim olması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kulüp dizisinin Selim'i Salih Bademci'nin eşi bakın kim çıktı! Meğerse oda ünlüymüş...

Kulüp dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Salih Bademci, yer aldığı proje ve dizilerle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Ulan İstanbul, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kiralık Aşk gibi dizilerle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Salih Bademci'nin eşini duyanlar şaştı kaldı.

1

EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Canlandırdığı karakterler ve oynadığı dizilerle herkesin beğenerek takip ettiği oyuncular arasında yer alan Salih Bademci'nin eşinin ortaya çıkması adeta olay yarattı.

salll

Kulüp dizisinde Selim karakterini canlandıran Salih Bademci'nin eşi meğerse kocasıyla zamanında aynı dizide yer alıyormuş.

salih1

Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün'ün de ünlü bir isim olması ve İstanbullu Gelin dizisinde kocasıyla birlikte rol alması herkesi şaşırtan konular arasında yer aldı.

salih2

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

2

Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.

3

2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.

4

2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşımı olay oldu! "Düğünden mi?"Paylaşımı olay oldu! "Düğünden mi?"
Estetik güzeli çıktı! Eski hali gündem olduEstetik güzeli çıktı! Eski hali gündem oldu
O soru karşısında zorlandı! Ağlayarak konuştuO soru karşısında zorlandı! Ağlayarak konuştu
Anahtar Kelimeler:
Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ölü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

Plajda yakalandı! Beyaz bikinisiyle olay pozlar

Plajda yakalandı! Beyaz bikinisiyle olay pozlar

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.