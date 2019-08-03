Mynet Trend

Kümeste elektrik akımına kapılan genç öldü

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 03.08.2019 01:05 | Son Güncelleme

Erzincan'da kümesteki ampulü değiştirirken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Kümeste elektrik akımına kapılan genç öldü

Olay, gece saatlerinde Erzincan’ın Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Cihat Altay (21) elektrik akımına kapıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Altay ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Cihat Altay’ın ölüm haberini alan yakınları hastane acil önünde sinir krizi geçirdi. (İHA)

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Komşusunu av tüfeğiyle boynundan vurdu! Sebebi pes dedirttiKomşusunu av tüfeğiyle boynundan vurdu! Sebebi pes dedirtti
Böylesi görülmedi! Hastayı alan ambulans manevra yaparken...Böylesi görülmedi! Hastayı alan ambulans manevra yaparken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

En Çok Okunan Trend Haberler

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

İstanbul'da sıcak hava ve nem bunalttı

İstanbul'da sıcak hava ve nem bunalttı

Sapık milyarderin hayali: Hamilelik çiftliği!

Sapık milyarderin hayali: Hamilelik çiftliği!

Ordu'da tespit edildi! Yetkililer harekete geçti

Ordu'da tespit edildi! Yetkililer harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi!

300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Daha öncekilerden çok farklı' Bir kez daha ortaya çıktı

'Daha öncekilerden çok farklı' Bir kez daha ortaya çıktı

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti, hastaneyi dağıttı

Pes dedirten olay! Doktor istediği ilacı yazmayınca...

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Komşusunu av tüfeğiyle boynundan vurdu! Sebebi pes dedirtti

Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştı

Böylesi görülmedi! Hastayı alan ambulans manevra yaparken...

Kütahya'da nöbetten çıkan acil tıp teknisyeni evinde koluna serum takılı halde ölü bulundu

Şüpheli ölüm! Koluna serum takılı halde bulundu

Ankara'da zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı

İğrenç olay! Engelli genç kadına tecavüz

Facebook açıkladı! Türkiye'yi hedef alan hesaplar kaldırıldı

Facebook açıkladı! Türkiye'yi hedef alan hesaplar kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.