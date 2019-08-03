Kümeste elektrik akımına kapılan genç öldü

Olay, gece saatlerinde Erzincan’ın Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Cihat Altay (21) elektrik akımına kapıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Altay ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Cihat Altay’ın ölüm haberini alan yakınları hastane acil önünde sinir krizi geçirdi. (İHA)
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