Künefe tarifi, künefe nasıl yapılır?

Hatay'ın muazzam lezzetlerinden olan künefeyi evinizde denemek ister misiniz? Künefe yapımının zahmetli olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte bu muhteşem lezzeti evde pişirmek isteyenler için detaylat geliyor.

KÜNEFE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

150 gram künefe peyniri

250 gram tel kadayıf

5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

Bir çay kaşığı pekmez

Toz Antep fıstığı

İsteğe bağlı süt kaymağı

Künefe şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Künefe yapımına şerbet hazırlamakla başlıyoruz. Şekeri ve suyu tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Şerbet kaynamaya başladığında içine birkaç damla limon suyu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp, soğumaya bırakın.

Tereyağını kısık ateşte eritin. Tamamen eridikten sonra tereyağını oda sıcaklığına gelmesi için bir kenarda bekletin. Tereyağı donduktan sonra altında suyu kalacaktır. Tereyağın bıraktığı bu suyu süzün.

Sudan arınmış tereyağını pekmezle karıştırın.

Künefe tepsisini ya da küçük teflon tavayı yağlı- pekmezli karışımda tabanını yağlayın.

Kadayıfı tiftikleyin.

Tiftiklediğiniz kadayıfın yarısını boşluk kalmayacak şekilde minik tepsiye bastırarak dizin.

Künefe peynirini rendeleyin ve kadayıfın üzerine eşit bir şekilde dağıtın.

Kalan tel kadayıfı yine aynı şekilde tepsinin üzerine, peynirde boşluk kalmayacak şekilde bastırarak serin.

Tepsiyi kısık ateşte ocağın üzerine koyun. Ve çevirerek pişirin.

Künefenin altı tamamen kızardığında tepsiyi bir tabağın veya tepsinin üzerine ters çevirin. Alt kısmı da kızardıktan sonra şerbetini dökün.

Servis yaparken toz Antep fıstığı ve süt kaymağı kullanabilirsiniz.

KÜNEFE KALORİ ORANI NEDİR?

Küçük porsiyon künefenin kalori oranı 380'dir.

KÜNEFE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Künefe piştikten 1 dakika sonra şerbeti dökülür ve şerbet oda sıcaklığında soğuk olmalıdır.

Şerbet oranı doğru ayarlanmalı, künefe kuru kalmamalıdır.

Künefenin tereyağını muhakkak tuzsuz seçin.

Dil peyniri değili tuzsuz künefe peyniri kullanın.

