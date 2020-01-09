YEMEK
  4. Künefe tarifi, künefe nasıl yapılır?

Künefe tarifi, künefe nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hatay'dan tüm Türkiye'ye yayılan şahane bir lezzettir künefe. Sıcak tatlıların en rağbet göreni künefe tarifini evde de yapmak mümkün. Künefe tarifi sanıldığı kadar zor değil sevgili okur. Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra evde herkes kolay bir şekilde yapabilir. İşte her bir çatalda eriyen künefe peyniriyle damak çatlatan künefe tarifi geliyor.

Künefe tarifi, künefe nasıl yapılır?

Hatay'ın muazzam lezzetlerinden olan künefeyi evinizde denemek ister misiniz? Künefe yapımının zahmetli olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte bu muhteşem lezzeti evde pişirmek isteyenler için detaylat geliyor.

KÜNEFE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

150 gram künefe peyniri
250 gram tel kadayıf
5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
Bir çay kaşığı pekmez
Toz Antep fıstığı
İsteğe bağlı süt kaymağı

Künefe şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Künefe yapımına şerbet hazırlamakla başlıyoruz. Şekeri ve suyu tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
Şerbet kaynamaya başladığında içine birkaç damla limon suyu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp, soğumaya bırakın.
Tereyağını kısık ateşte eritin. Tamamen eridikten sonra tereyağını oda sıcaklığına gelmesi için bir kenarda bekletin. Tereyağı donduktan sonra altında suyu kalacaktır. Tereyağın bıraktığı bu suyu süzün.
Sudan arınmış tereyağını pekmezle karıştırın.
Künefe tepsisini ya da küçük teflon tavayı yağlı- pekmezli karışımda tabanını yağlayın.
Kadayıfı tiftikleyin.
Tiftiklediğiniz kadayıfın yarısını boşluk kalmayacak şekilde minik tepsiye bastırarak dizin.
Künefe peynirini rendeleyin ve kadayıfın üzerine eşit bir şekilde dağıtın.
Kalan tel kadayıfı yine aynı şekilde tepsinin üzerine, peynirde boşluk kalmayacak şekilde bastırarak serin.
Tepsiyi kısık ateşte ocağın üzerine koyun. Ve çevirerek pişirin.
Künefenin altı tamamen kızardığında tepsiyi bir tabağın veya tepsinin üzerine ters çevirin. Alt kısmı da kızardıktan sonra şerbetini dökün.
Servis yaparken toz Antep fıstığı ve süt kaymağı kullanabilirsiniz.

KÜNEFE KALORİ ORANI NEDİR?

Küçük porsiyon künefenin kalori oranı 380'dir.

KÜNEFE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Künefe piştikten 1 dakika sonra şerbeti dökülür ve şerbet oda sıcaklığında soğuk olmalıdır.
Şerbet oranı doğru ayarlanmalı, künefe kuru kalmamalıdır.
Künefenin tereyağını muhakkak tuzsuz seçin.
Dil peyniri değili tuzsuz künefe peyniri kullanın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Çocukluğumuzun anısı: Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?Çocukluğumuzun anısı: Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
Şimdi tam zamanı! Her bir kaşığında şifa bulacaksınızŞimdi tam zamanı! Her bir kaşığında şifa bulacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
künefe tarifi, künefe nasıl yapılır, künefe yapımı, künefe peyniri, künefe kalori,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çıtır Kaplamalı: Yalancı Kalamar Tarifi

Çıtır Kaplamalı: Yalancı Kalamar Tarifi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Mikrodalga Kek Tarifi

Mikrodalga Kek Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yumurtalı ekmek kızartması, yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Çocukluğumuzun anısı: Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Pancar salatası tarifi, nasıl yapılır?

Şimdi tam zamanı! Her bir kaşığında şifa bulacaksınız

Patates salatası tarifi, nasıl yapılır?

Altın günlerinin kahramanı! 10 dakikada hazır...

Şehriye çorbası tarifi, şehriye çorbası nasıl yapılır?

İlaç niyetine içebilirsiniz!

Alman pastası tarifi, Alman pastası nasıl yapılır?

Hafif tat severler için: Ev yapımı Alman pastası

Perişan kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Adı perişan ama tadı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.