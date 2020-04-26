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Kung Fu Panda filmini kimler seslendirdi? Kung Fu Panda konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 23:32 | Son Güncelleme

Kung Fu Panda filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. 2008 yılında vizyona giren Kung Fu Panda filmi animasyon türünde sinemaya uyarlandı. Peki Kung Fu Panda filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte Kung Fu Panda filmini seslendiren oyuncular...

Kung Fu Panda filmini kimler seslendirdi? Kung Fu Panda konusu nedir?

Mark Osborne ile John Stevenson’ın 2008 yılında birlikte yönettiği Oscar adaylığı da bulunan Kung Fu Panda filminin konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında kendine yer bulan bu komik animasyon filmi hakkındaki bilgiler haberimizde…

KUNG FU PANDA KONUSU NEDİR?

Panda ayısı Po, antik Çin’deki Barış Vadisi’nde ucuz bir restoranda garson olarak çalışmaktadır. Kung fu fanatiğidir ama vücudunun şekli son derece hantal ve biçimsiz olduğu için kung fu dövüş sanatını bir türlü en iyi şekilde sergileyemez. Po’nun en belirleyici özelliklerinden birisi de, antik Çin’deki hayvanların en tembeli olmasıdır. Bu arada Barış Vadisi’nin kapısına birbirinden güçlü düşmanlar dayanmıştır. Eski bir efsaneye göre günün birinde bir kahraman doğacak ve halkına (vadi sakinlerine) mutlak kurtuluşu ve huzuru armağan edecektir. Ancak vadi sakinlerinin umutla beklediği Seçilmiş Kişi’de olması gereken işareti, vadideki en tanınmış savunma sanatları ustaları bile bedenlerinde taşımamaktadır. Vadinin en tembel, en üşengeç hayvanı olarak üne kavuşan Panda ayısı Po günün birinde bir yarışmaya katılınca vaat edilen kurtarıcının taşıması gereken işareti vücudunda taşıdığı fark edilir. Bu durum karşısında herkes çok şaşırır. Gereken işareti bu uyuşuk panda ayısının taşıdığını gören dövüş sanatı ustaları ise tam bir şok geçirir. Ancak çok fazla zaman kaybetmeden, ne yapıp edip, bu kibar ve tembel Panda ayısını bir kung fu savaşçısına dönüştürmekten başka çareleri de yoktur.

KUNG FU PANDA TÜRKÇE KİM SESLENDİRDİ?

Okan Yalabık – Po

Köksal Engür – Şifu

Özlem Özbay – Mei Mei

Tarkan Koç – Li

Deniz Uğur – Kaplan

Erdem Çalışkan Kai

Murat Aydın – Maymun

Sait Çalışkan – Bay Ping

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