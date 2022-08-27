Kura topunu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den kavanozlu gönderme

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane kalecilerinden Volkan Demirel de yer aldı.

Volkan Demirel, kura çekimi sırasında topların azizliğine uğradı. Kura çekimi için aldığı topu açamayan Volkan Demirel, kura görevlisi Giorgio Marchetti'den "Don't open (Açılmıyor)" diyerek yardım istedi. Marchetti'nin topu açması sonrasında Haliç Kongre Merkezi'ndeki herkes tebessüm etti ve Volkan Demirel de bu olayı gülerek karşıladı.

EŞİ Tİ'YE ALDI!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, eski milli futbolcuya sosyal medyadan takıldı. Zeynep Demirel, topu açamayan Volkan Demirel'e, "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa ahsjsjs" diye yazdı.

Volkan Demirel ise "Heyecanlandım" yanıtını verdi.



