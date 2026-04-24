Kuraklıkta dibi görmüştü! Barajda sevindirici gelişme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Naip Barajı, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklıkla birlikte kritik seviyelere kadar gerilemişti. Su seviyesinin “ölü hacim” noktasına kadar düştüğü barajda, bu yıl yağışların etkisi ve yapılan müdahalelerle kısmi bir toparlanma yaşanıyor.

DOLULUK ORANI YÜKSELİYOR

Yetkililerin paylaştığı son verilere göre, geçen yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 12 seviyesinde olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 22’ye kadar yükseldi. Bu artışta yalnızca yağışlar değil, aynı zamanda devreye alınan alternatif su kaynakları ve altyapı çalışmaları da etkili oldu.

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI DEVREDE

Kuraklık döneminde yaşanan su krizine karşı farklı bölgelerden destek sağlandı. Göletler ve derelerden alınan sular, oluşturulan hatlar aracılığıyla baraja yönlendirildi. Özellikle Yazır Göleti ve Kocadere hattı üzerinden yapılan su transferi, barajın yeniden dolmasına önemli katkı sağladı.

GEÇEN YILKİ GÖRÜNTÜLER HAFIZALARDA

Naip Barajı’nda geçtiğimiz yaz su seviyesinin aşırı düşmesiyle birlikte toprakta çatlaklar oluşmuş, hatta bazı eski yapıların ortaya çıkması dikkat çekmişti. Bu durum bölgedeki kuraklığın boyutunu gözler önüne sermişti. Yetkililer, Tekirdağ’ın artan nüfus, sanayi ve tarım faaliyetleri nedeniyle su tüketiminin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Kentte içme ve kullanma suyunun büyük kısmının yer altı kaynaklarından sağlandığı, bu durumun ise uzun vadede risk oluşturduğu belirtiliyor.

HER DAMLA SU TOPLANIYOR

Su yönetimi kapsamında bölgede bulunan tüm kaynakların değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Denize akan suların dahi toplanarak barajlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Amaç, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek olası su sıkıntısının önüne geçmek.

Yetkililer, yaşanan toparlanmaya rağmen kuraklık riskinin tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor. İklim değişikliği, artan nüfus ve su tüketimi nedeniyle daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Naip Barajı’nda su seviyesinin yeniden yükselmesi umut verse de, uzmanlar kalıcı çözüm için su kaynaklarının daha bilinçli yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.