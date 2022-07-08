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Kurban Bayramı öncesi siz de sevdiklerinize bayram mesajları ile ulaşın! 2022 Kısa ve uzun en güzel resimli bayram mesajları...

08.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı heyecanı geldi çattı. Yarın sabah bayram namazından sonra tüm Türkiye'de kurbanlıkların kesimi başlarken, bir yandan da bayramlaşma telaşı yaşanacak. Sevdiklerinin Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyenler; sevdiklerine bayram mesajları, resimli bayram mesajları ve kısa uzun bayram mesajları gönderecek. Çevresini mutlu etmek isteyenler şimdiden en güzel bayram mesajı için Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı. . İşte en güzel, anlamlı ve resimli bayram mesajları...

Kurban Bayramı öncesi siz de sevdiklerinize bayram mesajları ile ulaşın! 2022 Kısa ve uzun en güzel resimli bayram mesajları...

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Kurban Bayramı heyecanı yarın başlıyor. Yarın sabah bayram namazından sonra kurbanlıklarını kesecek olan milyonlarca Müslüman, hemen ardından bayramlaşma telaşına girişecek. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, yüz yüze buluşma fırsatı bulamadıkları sevdiklerine Kurban Bayramı mesajı gönderecek. Uzakta olan sevdiklerine en güzel Kurban Bayramı mesajını atmak isteyenler şimdiden, "bayram mesajları, resimli bayram mesajları, kısa uzun bayram mesajlarını" araştırmaya başladı. Aileye, arkadaşa, sevgiliye, akrabaya, öğretmene Kurban Bayramı mesajları ve sözlerini araştıranlar için en güzel bayram mesajları haberimizde...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

  • Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

  • Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

  • Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı kutlarız…

  • Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Kurban Bayramınız kutlu olsun!

  • Ne şanslıymışız, dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun… İyi bayramlar.

  • Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin’ derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…

  • Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun

  • Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar

  • Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

  • “Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!”

  • “Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun…”

  • “Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı’nızı tebrik ederim”

  • “Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

  • “Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!”

  • Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

  • Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

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KISA UZUN BAYRAM MESAJLARI MESAJI VE SÖZLERİ

  • Sevdiklerinden uzakta olan, bugünün anlam ve önemini paylaşmak isteyen Müslümanlar resimli bayram mesajları araştırması yapıyor. Büyüklerinizin ve yakın çevrenizin yüzünü güldürmek, sosyal medyada toplu olarak bayram mesajı yayınlamak için doğru yerdesiniz.

  • En güzel bayram mesajları seçenekleri bu sene de sabah.com.tr'de yer alıyor.

  • Kurban bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nica bayramlar geçirmeniz dileğiyle...

  • En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle...

  • Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz

  • Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban Bayramı'nızı kutlarım.


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