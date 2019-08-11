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Kurban keserken arı soktu, yoğun bakıma kaldırıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kayseri'de kurban eti keserken elini arı sokan Mustafa Duru (33) hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kurban keserken arı soktu, yoğun bakıma kaldırıldı

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Duru, sabah evine gelen kasap tarafından kesilen kurbanını parçalamaya başladı. Duru, bahçede kurban etini bıçakla doğradığı sırada, sol elini avuç içi kısmından arı soktu.

Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Duru, rahatsızlanınca yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Duru, daha sonra kentteki özel hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Duru, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arı Kayseri kurban

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