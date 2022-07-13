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  4. Kurbanları çoğalıyor! Anestezi uzmanı iki anneye daha cinsel saldırıda bulunmuş olabilir

Kurbanları çoğalıyor! Anestezi uzmanı iki anneye daha cinsel saldırıda bulunmuş olabilir

13.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma arkadaşlarının, garip davranışlarını fark etmesi üzerine gizli bir kamera kurmasıyla bilinci kapalı bir kadına, ameliyat masasındayken cinsel saldırı düzenlediği fark edilince tutuklanan anestezi uzmanının, aynı gün iki hastaya daha cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.

Kurbanları çoğalıyor! Anestezi uzmanı iki anneye daha cinsel saldırıda bulunmuş olabilir

Brezilya'da bir hastanede gerçekleşen olayda Giovanni Quintella Bezerra isimli anestezi uzmanının, bir sezaryen doğum esnasında doktorlar ameliyata devam ederken bilinci kapalı halde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Gizli bir kameradan alınan görüntüler üzerine Bezerra tutuklandı. Konuya ilişkin araştırmalar devam ederken, Bezerra'nın aynı gün iki hastaya daha istismarda bulunduğu iddia edildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI FARK ETTİ

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Ameliyat esnasındaki garip davranışlarıyla dikkat çeken Bezerra, çalışma arkadaşlarının ameliyathaneyi değiştirip gizli bir kamera kurması üzerine yakalanmıştı. Görüntülerde anestezi uzmanının, bilinci kapalı yatmakta olan hastayla oral yolla cinsellik yaşamaya çalıştığını görülüyordu.

YENİ İDDİA

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Yetkililer diğer potansiyel kurbanların izini sürmeye çalışırken Bezerra, aleyhindeki tüm kanıtları gözden geçirme fırsatı bulana kadar savunmada bulunmayı reddettiğini söylemişti. Şimdi ise yapılan araştırmalar, Bezerra'nın aynı gün iki farklı hastaya daha istismarda bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

İŞTEN ÇIKARILACAK

Polis şimdi Pazar günkü ilk iki hasta da dahil olmak üzere daha fazla kadının hedef alınıp alınmadığını araştırıyor. Bölgesel tıp konseyi Cremerj ise, görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunursa doktorun işten çıkarılmasına yol açacak bir disiplin süreci başlattığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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