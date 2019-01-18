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Kurbanların arasında siz de olabilirsiniz! 'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

Yaklaşık 773 milyon benzersiz e-posta adresi ve 21.2 milyondan fazla parola, Koleksiyon #1 olarak adlandırılan büyük bir veri dökümünde açığa çıkarıldı. Daha önce de daha büyük boyutlu veri sızıntıları meydana gelmişti ancak ilk kez bu denli büyük bir veri ifşa edilmiş görünüyor.

Kurbanların arasında siz de olabilirsiniz! 'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!

Gizlilik ve siber güvenlik araştırmacısı Troy Hunt, yakın zaman önce internette ortaya çıkan ve 700 milyondan fazla e-posta adresi ile 1.1 milyardan fazla kullanıcı adı-parola ikilisini içeren "Collection#1" (Koleksiyon #1) adlı veri tabanı hakkında tüm internet kullanıcılarını uyardı.

Hunt’ın konuyla ilgili yayınladığı blog yazısına göre 87 GB boyutundaki ve 12 binden fazla dosyayı içeren Collection #1, dosya paylaşım hizmeti MEGA bulut servisinde ve popüler bazı 'dark web' forumlarında paylaşıldı.

Eşi benzeri bulunmayan bilgiler içeren veri tabanı, 2008'den bu yana çeşitli kaynaklardan sızdırılan veri listelerinden meydana geliyor.

SİZİN E-POSTANIZI DA ELE GEÇİRMİŞ OLABİLİRLER!

Troy Hunt, şu bilgileri paylaştı: “Koleksiyon #1, toplam 2 milyar 692 milyon 818 bin 238 satırdan oluşan bir e-posta adresi ve parola setidir. Kelimenin tam anlamıyla binlerce farklı kaynaktan gelen birçok farklı bireysel veri ihlalinden oluşuyor”.

Hunt, temizleme işlemi sonucunda 1 milyar 160 milyon 253 bin 228 benzersiz e-posta adresi ve parola kombinasyonunu 772 milyon 904 bin 991 adet benzersiz e-posta adresine indirdi. Bununla birlikte 21 milyon 222 bin 975 benzersiz parola, düz metin olarak yer alıyor.

Dizin listesindeki birçok ihlali tanıdığını söyleyen Hunt, eskiden kendisinin de kullandığı hesapların ortaya çıktığını ve bu eski e-posta/şifre kombinasyonunun gerçekten doğru olduğunu aktardı. Troy Hunt, “Kısacası, bu ihlalin içindeyseniz, daha önce kullandığınız bir veya daha fazla şifre, başkalarının görmesi için dolaşıyor” diye yazdı.

NASIL KONTROL EDİLİR?

Küresel antivirüs yazılım kuruluşu Eset’in de mercek altına alıp, doğruladığı olay, şimdiden “tarihin en büyük veri ifşası” olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, e-posta hesaplarınızdan herhangi birinin veya e-postanızla ilişkili çevrimiçi bir hesabınızın bu ihlalin parçası olup olmadığını konusunda kullanıcıların şu adımları atmaları uyarı yaptı:

  • haveibeenpwned.com adresine girerek e-posta hesabınızın ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edin.

  • En önemli veya hassas hesaplarınız (internet bankacılığı, çevrimiçi ödeme veya sosyal medya ağları gibi) için güçlü parolalar kullanın ve bunları düzenli olarak değiştirin.

  • Mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini tercih edin.

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Anahtar Kelimeler:
dark web parola e-posta e-mail troy hunt

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