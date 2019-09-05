Kurbanlarını sabun ve kek yaptı!

Leonarda Cianciulli 14 Kasım 1893’de İtalya’nın Montella kentinde henüz bir psikopat olacağından habersiz şekilde dünyaya geldi. Gençliğinde iki kez intihar girişiminde bulunan kadın 1914’de Raffaele Pansardi adlı bir kayıt memuruyla evlendi. Fakat anne ve babası bu evliliğe karşı çıkıyor ve çiftin evliliğinde bir türlü huzur vermiyorlardı. Hatta bu yüzden Cianciulli annesinin onları lanetlediğini düşünüyordu.

BİRÇOK İNSANA KENDİNİ SEVDİRDİ

Çift daha sonra aldıkları kararla Lariano’ya taşınma kararı aldı. Fakat kötü şans onları burada da buldu; 1930’da yaşanan depremde evleri yıkıldı. Leonarda daha sonra Correggio kasabasına taşındı ve orada küçük bir dükkan açarak nazikliği ve sevimli hareketleriyle birçok insana kendisini sevdirmeyi başardı.

KENDİNİ BÜYÜLERE KAPTIRDI

Evlilik süresi boyunca 17 defa hamilelik deneyimi yaşayan kadın, birçok çocuğunu kaybetti ve geriye koruyabileceği sadece 4 çocuğu kaldı. Daha sonra diğer üçünü de kaybeden kadın, tek çocuğunu korumak adına mistik ve büyü işlerine kendisini kaptırdı. Mistik inançların gazına gelen kadına göre çocuğunu korumak için 3 kurban vermesi gerekiyordu. Bu kurbanlardan sabun yapıp oğlunu onunla yıkamak, kalanlarıyla da turta yaparak oğluna yedirmeliydi.