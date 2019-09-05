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Kurbanlarını sabun ve kek yaptı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Tarihte birçok ünlü seri katil uyguladıkları tekniklerle psikopatlığın ve saykoluğun adeta kitabını yazıyorlardı. Bu kez yaşanan gerçek olay kanımızı donduruyor. Leonarda Cianciulli, Hitler kötülüğünü ve psikopatlığını kalbinde barındıran bir seri katildi. Öyle ki kurbanlarının kemiklerinden sabun yapıyor, bazılarını kek yapıp yiyordu.

Leonarda Cianciulli 14 Kasım 1893’de İtalya’nın Montella kentinde henüz bir psikopat olacağından habersiz şekilde dünyaya geldi. Gençliğinde iki kez intihar girişiminde bulunan kadın 1914’de Raffaele Pansardi adlı bir kayıt memuruyla evlendi. Fakat anne ve babası bu evliliğe karşı çıkıyor ve çiftin evliliğinde bir türlü huzur vermiyorlardı. Hatta bu yüzden Cianciulli annesinin onları lanetlediğini düşünüyordu.

BİRÇOK İNSANA KENDİNİ SEVDİRDİ

Çift daha sonra aldıkları kararla Lariano’ya taşınma kararı aldı. Fakat kötü şans onları burada da buldu; 1930’da yaşanan depremde evleri yıkıldı. Leonarda daha sonra Correggio kasabasına taşındı ve orada küçük bir dükkan açarak nazikliği ve sevimli hareketleriyle birçok insana kendisini sevdirmeyi başardı.

KENDİNİ BÜYÜLERE KAPTIRDI

Evlilik süresi boyunca 17 defa hamilelik deneyimi yaşayan kadın, birçok çocuğunu kaybetti ve geriye koruyabileceği sadece 4 çocuğu kaldı. Daha sonra diğer üçünü de kaybeden kadın, tek çocuğunu korumak adına mistik ve büyü işlerine kendisini kaptırdı. Mistik inançların gazına gelen kadına göre çocuğunu korumak için 3 kurban vermesi gerekiyordu. Bu kurbanlardan sabun yapıp oğlunu onunla yıkamak, kalanlarıyla da turta yaparak oğluna yedirmeliydi.

KEKİ OĞLUNA ve MİSAFİRLERİNE YEDİRDİ

Tarihler 1939’u gösterdiğinde kadın bu fikrini gerçekleştirdi ve 3 kadını baltasıyla cani şekilde kurban etti. Parçaları sodyum hidroksit ekleyerek bir çukurda yoğuran kadın, kanın pıhtılaşmasını ve ardından kurumasını bekledi. Kurutulan parçaları iyice öğütüp un, şeker, yumurta, çikolata ve margarinle birlikte yoğurarak kek haline getirdi ve çayın yanında hem oğluna hem de misafirlere ikram etti.

SABUNLA OĞLUNU YIKADI

Sabunu ise öldürdüğü iki kadını kazanda iyice eritip üzerine alkol ve kolonya dökerek sabun kıvamına gelene kadar karıştırdı. Ve sonunda ortaya çıkan sabunla oğlunu yıkadı. Daha sonra komşusu tarafından ihbar edilen kadın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve tarihler 1970’i gösterdiğinde hayata veda etti. Cinayetlerde kullandığı tencere ise Roma Kriminoloji Müzesi’nde sergilendi.

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