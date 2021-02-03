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Kurbanlarını yiyerek parçalarını evinde biriktirdi! ‘Venezuela Kasabı’ lakaplı Dorangel Vargas’ın akılalmaz hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün 03.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Kurbanlarını yiyerek parçalarını evinde biriktirdi! ‘Venezuela Kasabı’ lakaplı Dorangel Vargas’ın akılalmaz hikayesi

Kurbanlarını yiyen ve derilerinden ev eşyası yapan dünyanın en ünlü seri katillerinden biri olan Ed Gein’in hikayesi herkes tarafından hatırlanır. Gein’in vahşet hikayesi yıllar sonra Venezuela’da bir kez daha ortaya çıktı. ‘Venezuela Kasabı’ lakabıyla tanınan Dorangel Vargas, tarihler 12 Şubat 1999’u gösterdiğinde yeni bir seri katil öyküsüne imza attı. İşte karşınızda Vargas’ın akılalmaz hikayesi...

1999 tarihinde ortaya atılan iddilara göre bir nehir kenarındaki çocuk parkında çok sayıda insan kemiği bulunmuştu. Altı kişiye ait olan bu kemikler etrafa rastgele bir şekilde yayılmıştı ve parçaların büyük bir çoğunluğu eksikti. Polisler ilk kez karşılaştıkları bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve soruşturmayı derinleştirdi. olay yeri çevresinde yaşayan insanlar sorgulanmaya başlandı ve ilk şüpheli de daha önce hırsızlıktan sabıkası bulunan Dorangel Vargas'tı.

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Bütün bulguların ve delilerin Vargas’ı göstermesinden sonra polisler evine baskın düzenledi. Operasyon sırasında polisler Vargas’ın evinde iskelet parçalarına rastladı. Evin içi kesilmiş kafalar, organlar ve uzuvlarla doluydu. Vargas’ı sorguya alan polisler duydukları karşısında bir kez daha dehşete düştü. Suçunu itiraf eden Vargas, insan etine doğuştan bir ilgisi olduğunu belirtti. Vargas’ın ifadesinde yer alan “İnsan eti yemekten zevk alıyorum ve özellikle erkek göğüs etini çok seviyorum” cümlesi dehşetin boyutunu gözler önüne bir kez daha serdi. Bunun üzerine tutuklanan Vargas halk arasında Venezuela Kasabı lakabıyla tanınmaya başladı.

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