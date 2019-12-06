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Kurbanlık fiyatına güvercinler mezatla satılıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hayvanseverlerce yetiştirilen cins güvercinler, bir kahvehanede düzenlenen açık artırmada 2 ila 20 bin liradan alıcı buluyor - Mezatta 6 güvercine 17 bin 500 lira veren Ramazan Aşık: - "Güvercin sevdası, parayla pulla ölçülemeyecek bir sevdadır. Başka bir iş için 100 lira harcamayız ama güvercin sevdası için 30 bin lira çok değil"

DENİZLİ (AA) - BÜŞRA KURU - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, "oyun kuşu" olarak adlandırılan cins güvercinler, özellikleri ve renkleriyle ilgi uyandırırken piyasa değerleriyle de şaşırtıyor.

Evlerde güvercin besleme alışkanlığı ve sevgisinin yaygın olduğu ilçede, hayvanseverler, "açık artırma" usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde güvercin alıp satıyor.

Renk, fiziki yapı ve paça gibi birçok özelliğe göre fiyatı artan cins güvercinler, piyasa değerleriyle kimi zaman araba ve kurbanlıklarla yarışıyor.

Perşembe günleri kahvehanede toplanan güvercin sevdalıları, çeşitli maharet ve özelliklere sahip evcil güvercinleri açık artırmayla satışa çıkarıyor.

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Kastamonu gibi illerden gelen güvercin meraklıları, Turanlar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, hem güvercin mezadına katılıyor hem de sohbet etme imkanı buluyor.

Kutularda kahvehaneye getirilen güvercinler, sırayla salonun ortasındaki kafeslere konularak kahvehane sahibinin yönettiği ihalede teklif usulüyle satılıyor. En yüksek fiyatı veren, istediği güvercini alabiliyor.

''Taklacı'' olarak adlandırılan kuşların fiyatı 100 liradan başlayıp cinsine göre 20 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor.

Sarayköy Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Murat Çapalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneği 3 yıl önce kurduklarını ve çeşitli etkinliklerle kuş yetiştiricilerini bir araya getirdiğini belirterek, "Burada iç içeyiz ve ağabey kardeş gibi büyük bir aile olduk. Kuşlarımızı en iyi şekilde büyütüp, sahiplendiriyoruz. Güzel bir organizasyon yapıyoruz. Sarayköy'de her perşembe düzenlediğimiz özel mezada Türkiye'nin her yerinden katılım oluyor. Güzel ilgi var. Kuşçu camiamız için Sarayköy'ün ayrı bir yeri var. "dedi.

- "Anlatmakla anlaşılmaz"

Mezada Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden katılan ve 6 "Şebap" cinsi güvercini 17 bin 500 lira bedelle satın alan 53 yaşındaki Ramazan Aşık, güvercinlere tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.

Evinde 30 yıldır güvercin baktığını anlatan Aşık, şöyle konuştu:

"Her hafta bir mezada katılırım. Güvercin sevdasına da hiç ara vermeden devam ediyorum. Çünkü güvercinler insanlarla dostluğu pekiştirmek adına güzel bir hobi. Güvercin sevdası, parayla pulla ölçülemeyecek bir sevdadır. Belki başka bir iş için 100 lira harcamayız. Ama insanlarla aramızda dostluk bağı oluşturan bu güvercin sevdası için 30 bin lira çok bir miktar değil. Güvercin sevdası anlatmakla anlaşılmayan, yaşamakla görülmesi gereken bir sevdadır."

Kuş yetiştiriciliği yapan 44 yaşındaki Ali Özgür de hobi olarak kuş beslediğini dile getirerek, "Hem esnaflık yapıyorum hem de genç arkadaşlara kuşçuluğu öğretiyorum. Güvercinlerimize, sabah işe gitmeden önce, öğlen ve akşam hiç ihmal etmeden çocuğumuz gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Denizli Güvercin kuş mezatı Sarayköy Sarayköy Güvercin Sevenler Derneği

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