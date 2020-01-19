Kürk Mantolu Madonna Başakşehir’de sahneye çıktı

İSTANBUL, (DHA) - Yazılmasının üzerinden yetmiş yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, en çok okunanlar listesinden hiç eksilmeyen Kürk Mantolu Madonna, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde (BKSM) Başakşehirli sanatseverlerle buluştu.

Anadolu'nun işgali sırasında babası tarafından müttefik Almanya'ya gönderilen Raif'in, ressam Maria Puder'le Berlin'de yaşadığı baş döndürücü aşkın hikâyesini anlatan 2 perdelik oyun BKSM’yi dolduran tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi.

ENGİN ALKAN YÖNETTİ, TUBA ÜNSAL OYNADI

Kürk Mantolu Madonna'yı Engin Alkan sahneye uyarlayıp yönetti. Sahnelendiği salonlarda kapalı gişe oynayan oyunun başrollerinde Engin Alkan, Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur, Lila Gürmen ve Pınar Yıldırım yer alıyor.

"Kürk Mantolu Madonna" tiyatro oyunu Başakşehirli sanatseverlerden tam not aldı.

Sabahattin Ali'nin sevilen eseri Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin ailesinden özel izinle, telif hakları alınarak, tiyatro oyununa dönüştürüldü.

