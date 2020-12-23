Kurretülayn Matur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kurretülayn ne demek? İşte Kurretülayn Matur’un hayatı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, 7. yıldönümlerini yaptığı paylaşımla kutladı. Eşiyle birlikte olduğu fotoğraflarını paylaşarak beraberlikleriyle ilgili romantik bir mesaj yayınlayan Matur'a, Öztürk sadece kalp emojisiyle cevap vermesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Peki Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur aşkı ne zaman, nasıl başladı? Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur ne iş yapar?

Ankara’da doğdu ve en büyük hayali olan oyunculuk için İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişi bütün hayatını değiştirdi. Aşka ve üne kavuştu.

31 Ekim 1990 yılında Ankara’nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mardinli, annesi Ispartalı olan Matur İstanbul Üniversitesi’nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi’nin sonrasında ise İstanbul Fatih Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi almaya başladı. Kurretülayn Matur yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Kurretülayn Matur boy olarak ise 1.64 metredir.

Yarışma programlarına katılarak ünlenmeye başladı ve oyunculuk için ilk adımları attı.

Kurretülayn Matur ilk olarak 2012 yılında Kanal D’de yayınlanan ve Ertem Şener’in sunduğu “Kazanmak İçin 1 Dakika” programına dahil oldu. Yarışmada 60 saniye bitmeden görevleri yerine getiren Matur 16 bin TL ödül ile evine döndü.