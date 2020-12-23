Kurretülayn Matur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kurretülayn ne demek? İşte Kurretülayn Matur’un hayatı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, 7. yıldönümlerini yaptığı paylaşımla kutladı. Eşiyle birlikte olduğu fotoğraflarını paylaşarak beraberlikleriyle ilgili romantik bir mesaj yayınlayan Matur'a, Öztürk sadece kalp emojisiyle cevap vermesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Peki Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur aşkı ne zaman, nasıl başladı? Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur ne iş yapar?
Ankara’da doğdu ve en büyük hayali olan oyunculuk için İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişi bütün hayatını değiştirdi. Aşka ve üne kavuştu.
31 Ekim 1990 yılında Ankara’nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mardinli, annesi Ispartalı olan Matur İstanbul Üniversitesi’nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi’nin sonrasında ise İstanbul Fatih Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi almaya başladı. Kurretülayn Matur yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Kurretülayn Matur boy olarak ise 1.64 metredir.
Yarışma programlarına katılarak ünlenmeye başladı ve oyunculuk için ilk adımları attı.
Kurretülayn Matur ilk olarak 2012 yılında Kanal D’de yayınlanan ve Ertem Şener’in sunduğu “Kazanmak İçin 1 Dakika” programına dahil oldu. Yarışmada 60 saniye bitmeden görevleri yerine getiren Matur 16 bin TL ödül ile evine döndü.
Oyunculuk için eğitimin ardından çalışmalarına başlayan Matur, dizi ve filmlerde küçük rollerle piyasaya girdi.
2009 yılında Kollama ve 2010 yılında Fatmagül’ün Suçu Ne dizilerinde figürasyon olarak görev yaptı. Ardından ise 2010-2014 yılları arasında Şefkat Tepe dizisinde Zehra rolünü üstelendi. 2011 yılında ise Ana Yüreği dizisinde rol aldı. Aynı yıl Farklı Boyut dizisinde Mihriban karakterine hayat verdi. 2012 yılında Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı. 2012-2014 yılları arasında İki Dünya Arasında projesinde Aylin karakterine hayat verdi. 2013 yılında Yumurcak TV’de Can çizgi filmini seslendirdi.
Büyük çıkışını ise Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan Ütopya yarışması ile yaptı.
“Bana kalsa dünya şöyle olurdu, ben olsam dünyayı böyle yaşardım” diyenlerin katıldığı Ütopya yarışması Türk tarihinin en uzun süren realiti şovu olarak biliniyor. Polonezköy’de boş bir arazinin üzerine inşa edilen boş bir hangarda yarışmacıların kendi hayatlarını kurmaları beklendi. Yaklaşık 1 yıl boyunca süre 26 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği Ütopya yarışması Kurretülayn Matur’un hayatının dönüm noktası oldu.
Audrey Hepburn hayranlığı ve kirazlı küpeleriyle kendisine Ütopya’da bir dünya yarattı. Hatta yarışmada aşkı bularak evlendi.
Yarışmaya ilk başladığı günlerde Semih Öztürk’ün kendisine olan ilgisini fark eden ve bu durumdan rahatsız olan Kurretülayn Matur tepki çekmişti. Hayatında biri olmasını ifade etmesiyle beraber o dönemde tepki toplayan isim erkek arkadaşının yarışmaya gönderdiği veda mektubuyla yıkılmıştı. Ayrılık acısını da yarışmada yaşamak zorunda kalan Matur sonrasında ise gönlünü Semih Öztürk’e kaptırmıştı. Çiftin bir küs bir barışık devam eden ilişkileri 19 Haziran 2020 tarihinde nikah masasına taşındı.
Moda ikonu olarak kabul edilen Audrey Hepburn’e arşı büyük bir hayranlık besleyen Matur, onu tarzını adeta kendine uyarladı. Yarışmanın sonrasında kendisine ait bir Youtube kanalı oluşturan Matur aynı zamanda bir de bere markası kurdu. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Matur, önemli markaların çekimlerine katıldı.
Türkçe’de çok nadir olarak karşımıza çıkan bu ismin kökeni Arapça’ya dayanıyor. Arapça’da göz bebeği, nur gözlü, gözün nuru anlamlarını taşıyor.
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