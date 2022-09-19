Kurşun metal mi ametal mi? Kurşun periyodik tabloda hangi gruptadır?

Simyacılar kurşunu Satürn gezegeniyle özdeşleştirmiş ve metaller arasındaki en eski element olduğunu düşünmüşlerdir. Eski Mısır medeniyetine ait alanlarda kurşun borular bulunmuş ve Fenikelilerin Kıbrıs gibi pek çok yerde kurşun madenleri işlettiği saptanmıştır.

Kurşun elementinin atom kütlesi 207, atom numarası 82'dir. Normal şartlar altında mavi-gümüş rengi karışımı renge sahiptir. elementtir. 204, 206, 207 ve 208 kütle numaralarına sahip dört tane kararlı izotopu vardır. Son katmanında dört açık elektron bulunmasına rağmen +4 tane elektron alması gerekir. Ancak +2 elektron alır çünkü sonda kalan 2 elektron iyonize olabilir.

Kurşun elementinin kararlı bileşiği olan kurşun "tetra-etil" ya da "tetramethylead" gibi bileşiklerde, element direkt karbon atomuna bağlıdır. Kurşun tetra-etilin kaynama noktası 110 dereceyken kurşun tetra-etil bileşiğinin kaynama noktası 200 derecedir. Peki, kurşun metal mi yoksa kurşun ametal mi?

Kurşun metal mi?

Kurşun elementinin atom numarası 82, atom kütlesi ise 207,19'dur. Mavi-gümüş rengi karışımında bir renge sahiptir. Periyodik tabloda "Pb" sembolüyle gösterilir. Kurşun doğal olarak bulunabilen metallerden birisidir. Kurşun kolay işlenebilir ve ergime derecesi düşüktür. Metallerle benzer özelliklere sahip olan kurşun metaldir.

Kurşun periyodik tabloda hangi gruptadır?

Kurşun periyodik tabloda 6. periyotta 14. grupta yer alan bir metaldir. Kırılgan değildir ve kolay işlenebilir yapısı sayesinde hayatta sık kullanılan bir elementtir. Ayrıca doğada doğal olarak bulunması ve yaygın olması da bu kullanımı arttırır. Kurşun pek çok alanda kullanılır. Örneğin en sık akü imali, kablo izolasyonu ve özellikle mühimmatlar ve alaşımlarda kullanılır. Kurşunun doğal yollarla solunması ya da tüketilmesi biyolojik yaşama zarar verir. Kurşunun solunması, yenmesi ya da doğayla etkileşime girmesiyle biyolojik sistemleri zehirler.



