En iyi iletken metal nedir? Elektrik iletkenliği en yüksek olan metaller hangileridir?

En iyi iletken olan metaller, parlak ve opak yüzeye sahip bir elementtir. Metaller üzerinde taşıdıkları iletken elektronlar ve valans delikleri sayesinden bünyelerinde iletkenlik özelliği taşımaktadır. Birçok alanda, aktif olarak metal kullanımı mevcuttur. Metaller; telefonlardan, bina iç yapısına kadar her yerde çok işlevsel olarak kullanılır.

Elektrik iletkenliği en yüksek olan metaller

Metaller üzerindeki elektrik iletkenliği “elektron” olarak isimlendirilen, hareketli ve elektrik taşıyan parçalara sahip maddeler aracılığıyla sağlanır. Bir metal herhangi bir noktasından elektrik aldığı zaman elektronlar hareket etmeye başlar. Bu hareketlenme ile elektriği iletirler. Fazla elektron hareketi gösteren metaller çok iyi bir iletkenlik özelliği taşırken az elektron hareketi gösteren metaller daha az elektriği iletkenliği özelliği taşır.

Gümüş bünyesinde oldukça fazla serbest elektron barındıran bir metaldir. En iyi iletken metal gümüştür. Gümüşün bünyesinde barındırdığı bu elektronlar sayesinde elektrik iletme özelliği en fazla olan metaldir. Gümüş pahalı ve değerli bir metal olduğu için genellikle ekonomi bakımında yüksek pazarlara hitap eder. Uydular ya da özel ekipmanlar yapımında kullanılır.

Gümüşten sonra elektrik iletkenliği en yüksek olan metaller bakır, altın ve alüminyumdur. Bakır gümüşe göre daha ucuz olduğu için genellikle kablo ve tellerde bakır kullanılır. Gümüş ve bakırdan sonra altın, altının oksiti ve alüminyum en iyi iletkenliğe sahip metallerdir. En iyi iletken metaller sıralaması şu şekildedir:

Gümüş

Bakır

Altın, altının oksidi

Alüminyum

Tungsten

Çinko

Nikel

Demir

Metallerin elektrik iletkenliği sıcaklıkla nasıl değişir?

Metallerin elektrik iletkenliği sıcaklıkla karşılaşınca değişkenlik gösterir. Isının artması sonucunda metallerin atomları daha aktif hâle gelir. Termal sallanmaları elektronların etrafa saçılmasına neden olur. Böylelikle direnç yükselir. Direncin yükselmesi elektrik iletkenliğini azaltır. Verilen enerji ne kadar büyük olursa akım o büyüklüğe istinaden daha yavaş ve sakin akar. Buna bağlı olarak iletken maddenin direnci ona bağlı artış gösterir.

Kısmen kinetik enerjinin bir ölçü birimi olan sıcaklık artış gösterdikçe atomların aralarındaki titreşim aktivitesinin genliği de bu olaya bağlı olarak artış gösterir. Dolayısıyla üzerinde akım taşıyan elektronların iletken madde üzerindeki atomlar ile çarpışma oranı ve bu çarpışma olayı sonucu oluşan ısıya çevrilen enerji oranı artış gösterir. Bunun sonucunda sıcaklığın artış göstermesi maddenin direncini arttırmış olur.



