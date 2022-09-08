Metaller kendi aralarında bileşik oluşturur mu? Metaller kendi aralarında tepkimeye girer mi?

Metaller, bileşiklerinde (+) yük alan elementlerdir. Son yörüngelerinde 1,2,3 ya da 4 elektron taşıyabilirler. Pozitif yük taşıyan maddeler oldukları için kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Bileşik oluşturmak yerine alaşım yaparlar.

Metaller kendi aralarında bileşik oluşturur mu?

Metaller, taşıdıkları pozitif yük dolayı ile aralarında bileşik oluşturamazlar. Çünkü pozitif (+) olan yükler birbirini çekmek yerine iterler. Ametaller negatif (-) yük taşıdığı için metallerle bileşik oluşturabilir. Bir diğer yandan, metaller kendi aralarında alaşım yaptıkları için buna gerek duymazlar. Alaşım, metal olan bir elementinin farklı bir metal elementi ile birleşimi ile oluşan homojen karışımdır.

Metallerin aralarında bileşik oluşturamamasının nedenini şöyle de açıklayabiliriz. Negatif yüke sahip olan ametaller ve pozitif yüke sahip olan metaller arasında çekim oluşur. Ancak pozitif yük taşıyan iki metal bir çekim oluşmaz, iterler.

Metaller kendi aralarında tepkimeye girer mi?

Metaller, aralarında tepkime oluşturmazlar. Aktif metallerin hepsi asit maddelerle tepkimeye girer. Bu tepkime sonucunda hidrojen ve tuz meydana gelir. Metaller, kendileri dışındaki maddelerle tepkimeye girerek farklı maddeler oluşturur. Ancak çok kararlı olan soy metallerin aktiflikleri düşüktür ve yapısında oksijen bulundurmayan asitlerle tepkimeye girmezler.

Metaller molekül yapılı bileşik oluşturabilir mi?

Metaller, molekül yapılı bileşik oluşturamazlar. Çünkü metallerin molekül yapılı değildir. Genellikle atomik hâlde bulunur. Metaller, doğa üzerinde atomik şekilde bulunan maddelerdir. Elementlerin molekül yapılı bulunma hâli, elementin özelliklerine ve cinsine bağlıdır. Molekül yapılı olup bileşik oluşturan elementler ametallerdir. Metaller, ametallerle iyonik yapılı bileşik oluşturur.



