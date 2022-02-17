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  4. ''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!

''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!

17.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takipçilerine verdiği ilişki tavsiyeleriyle ünlenen fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi, sosyal medyayı salladı. ''Kurt bakışlım'' sözüyle geniş kitlelerce tanınan fenomenin eski halini görenler, tanımakta zorlandı.

''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!

Takipçileriyle gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleriyle gündem olan fenomen Dilara Arıkanlı'nın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü isimlerin estetiksiz görüntülerini yayınlayan bir ifşa sayfası, paylaşımlarında fenomen Dilara Arıkan'lıya da yer verdi.

''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!

Dilara Arıkanlı'nın değişimi, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!

Fenomenin estetiksiz haline gelen bazı yorumlar şu şekildeydi:

  • Hangi doktor yaptıysa bravo! İşçilik epey sağlam...

  • Orijinal kalanlara selam olsun! Türümüzün son örneği olduk resmen...

  • Bu estetik değil yalnız resmen yüz nakli!

  • Çocuğun estetiksiz halin gibi doğacak ama sen bilirsin.

  • 'Güzel değilim' demeyin kızlar, sadece paranız yok...

Geçtiğimiz haftalarda Zuhal Topal ile Yemekteyiz programına katılan Dilara Arıkanlı'nın kameralar ardındaki yaşamı merak uyandırmıştı.

''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!

DİLARA ARIKANLI KİMDİR?

25 yaşındaki fenomen Dilara Arıkanlı, aslen Kastamonulu. Kırıkkale Üniversitesi'nde Tarih bölümünü okuyan Dilara Arıkanlı, Instagram hesabında yaptığı soru cevap etkinlikleriyle, milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Takipçilerinin absürt sorularını esprili bir dille yanıtlayan Dilara Arıkanlı; Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın kanalına da konuk olmuştu.

''Kurt bakışlım'' sözüyle tanınan fenomen Dilara Arıkanlı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu!


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Instagram
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