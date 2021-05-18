Kurt Cobain'in saç teli 14 bin dolara satıldı

Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana'yı kurdu. Bleach isimli ilk albümlerini 1989 yılında çıkardılar. Grubun ikinci albümü Nevermind 1991’de yayınlandı ve Smells Like Teen Spirit ile çığır açan bir başarı yakaladılar. Nirvana, X kuşağının 'bayrağı önde götüren grubu' olarak etiketlendi ve Cobain 'bir neslin sözcüsü' olarak nitelendirildi.

DePolo da saç tellerini, en büyük tarihi saçlar koleksiyonuna sahip olamasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren John Reznikoff’a verdi. Ve saçlar, bu ay açık artırmaya çıkarıldı.

Saç kesiminin İngiltere’nin Birmingham şehrinde olduğu, Tessa Osbourne’un efsane sanatçının saç tellerini bir çantada sakladığı ve ölümünden sonra sanatçı Nicole DePolo’ya verdiği öğrenildi.

Saç tellerinin satın alan kişi, bu fotoğrafın da sahibi oldu. Cobain, elinde makas tutan Tessa Osbourne ile görülüyor.

1994 yılında hayatını kaybeden, ancak hiç unutulmayan rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara alıcı buldu.

Hayatının son yıllarında Cobain uyuşturucu bağımlılığı, ünü ve imajının yanı sıra kendisi ve eşi Courtney Love'ı çevreleyen baskılarla mücadele etti. Ayrıca hastalığı ve mide ağrıları da son yıllarında mücadele ettiği diğer faktörlerdi. 8 Nisan 1994 tarihinde Cobain, Seattle'daki evinde ölü bulundu.



Resmî açıklamada kendisini av tüfeğiyle kafasından vurduğu açıklandı. Öldüğü zaman içinde bulunduğu koşullar halk tarafından sıkça tartışılan bir konu haline geldi.

