Kurt saldırılarının arttığı köyde tedirginlik!

Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Alacapazarı Yaylası'nda, ormanlık alanda aç kalan kurtlar, hayvanlarıyla yaylaya göç eden, yaylacıların korkulu rüyası oluyor. Aç kalan kurtlar, yaylanın meralık alanında otlatılan ineklere saldırıyor. Kurtların saldırısı sonucu meralık alandaki sürüde yer alan birçok hayvan yaralanırken, saldırı sonucu bazı hayvanlar da telef oldu.

Yaylacılar, kurt saldırılarının artması üzerine harekete geçti, değnekle bekledikleri sürülerini artık av tüfeği ve köpeklerle bekleyeme başladı. Yaylacılar, zaman zaman tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor. Yayla sakinleri, özellikle sisli havanının etkili olduğu zamanlardan ineklerini meraya çıkarmaya korktuklarından yakınıyor. Bölgede özellikle yoğun sisin etkili olduğu günlerde önlem alan yaylacılar, av tüfekli önlemle kurt saldırılarının azaldığını söyledi.

'AV TÜFEĞİ İLE İNEK BEKLİYORUZ'



Alacapazarı Yaylası Kabakkaya obasına göç eden Hatice Öztürk, komşularına gitmeye korktuklarını ifade ederek, kurt saldırının son zamanlarda arttığını söyledi. Öztürk, "Biz burada yaylacılık yapıyoruz. Bizim ineklerimizi, hayvanlarımızı, keçilerimizi, köpeklerimizi kurtlar topluyor. Biz burada korkuyoruz, dışarı çocuklarımızı salamıyoruz. Komşularımıza gidemiyoruz. Av tüfeği ile bekliyoruz hayvanlarımızı" dedi.