Kurt yavrusunu satmak isteyen şahsa para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir şahsın elinde tuttuğu kurt yavrusunu “satılık” ibaresi ile paylaştığı ihbarı üzerine ilgili şahsın adresinde Jandarma HADİ ekipleri ile birlikte arama gerçekleştirdi.
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