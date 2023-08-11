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Kurt yavrusunu satmak isteyen şahsa para cezası

11.08.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir şahsın elinde tuttuğu kurt yavrusunu “satılık” ibaresi ile paylaştığı ihbarı üzerine ilgili şahsın adresinde Jandarma HADİ ekipleri ile birlikte arama gerçekleştirdi.

Söz konusu kurt yavrusu koruma altına alınarak ilgili kişiye Hayvanları Koruma Kanunu gereği 14 bin 386 TL para cezası kesildi.

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