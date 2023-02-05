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Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi! Didem Taslan yıllara meydan okuyor

05.02.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi Pusu'da çok sevilen karakter Memati'nin sevgilisi olarak hafızalarımıza kazınan Didem Taslan yıllar sonra ortaya çıktı. Eski manken ve oyuncu Taslan son görüntüsü ile adeta yıllara meydan okuyor.

Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi! Didem Taslan yıllara meydan okuyor

2008 - 2009 yılları arasında yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un canlandırdığı Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan yıllar sonra yeniden görünülendi. Didem Taslan son haliyle yine çok beğenildi...

Önceki gün bir AVM çıkışı görüntülenen Didem Taslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taslan, ekranlarda yeni projelerde olmamasıyla ilgi soruya, “Ya proje uymuyor ya bizi projeye uyduramıyorlar.” dedi.

taslan memati

Yapımcıların manken kökenli oyuncularla çalışmak istemediğinden yakınan Taslan sözlerine şöyle devam etti; ''Biraz yapımcıların şu korkusu varmış manken kökenli oyuncudan biraz tedirgin oluyorlarmış disiplinsiz olurlar diye. Benim kariyerinde öyle bir şey yok ben hep disiplinliydim yine öyleyim. Oyunculuktan gelenleri daha çok tercih ediyorlar. Ama olsun ben Nebahat Çehre olma yolunda gitmeye kararlıyım.''

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Didem Taslan adeta yıllara meydan okuyor. Taslan'ın gönderilerine binlerce beğeni ve yorum yapılıyor. İşte ünlü manken ve oyuncunun bazı gönderileri ve yapılan yorumlar:

Didem Taslan 2

  • Tanrı kadını yarattı

  • Güzelliğine benzetme bulmak zor

  • Allah'ım bu ne güzellik bu can senin için feda olsun

  • Bu kadın hep güzel ya. Estetik güzelleri görün bakın…

Didem Taslan 4

  • Sizi ekranlarda görmek çok istiyoruz.

  • Neden emekli? Hala çok güzelsin.

Didem Taslan

  • Değişmiyor. Yıpranmıyor. Zinhar yaşlanmıyor..

  • Sizin gibi değerli sanatçılarımızı ekranlarda görmek istiyoruz.

Didem Taslan 3

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