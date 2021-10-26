Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Faruk’u oynamıştı! Ünlü oyuncu Cenk Ertan şu an ne yapıyor?

Henüz 15 yaşındayken Almanya’dan Türkiye’ye taşınan oyuncu Cenk Ertan, liseyi tamamladıktan sonra Side’de bir seyahat acentasında çalıştı. Alanya’da sörf hocalığı ve barmenlik yaptı. Bu çalışmalarından sonra 18 yaşına gelen Ertan, vatani görevini yapmak için askere gitti. Sonrasında bir tanıdığı aracılığıyla setlerde dekor bölümünde görev aldı.

İlk kamera önü deneyimlerini kliplerde oynayarak yaşadı. 1994’te Demet Sağıroğlu’nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde yer alarak modellik ve oyunculuk kariyerine başladı. Bir süre kliplerde yer aldıktan sonra 2003 yılında Alacakaranlık dizisinde oynayan Ertan, hemen ardından Kurtlar Vadisi dizisiyle geniş kitlelerce tanınmaya başlandı.

Kurtlar Vadisi dizisinden hemen sonra popülerliğini katladığı Haziran Gecesi dizisine transfer oldu. Cemal karakteriyle bütünleştiği bu yıllardan sonra ekranlarda yer aldı ancak 2011 yılına kadar sessiz ilerleyişini sürdürdü. 2011 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Kudret karakteriyle yeniden bir yükseliş yaşadı. Ancak dizi bitiminden sonra en son 2017 yılında ekranda göründü.

Şimdilerde ise nerede olduğu bilinmeyen oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uzun zaman sonra basketbol oynadığı bir video paylaştı. Cenk Ertan’ın 2017 yılından sonra Almanya’ya taşındığı sanılıyor.



