Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi olarak tanındı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yöneldi! Tesettüre girdi...

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi bitti ama dizide yer alan karakterler bir türlü unutulmadı. Bu isimlerden biri de efsane karakterlerden biri olan Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın oldu.

Kurtlar Vadisi'nden sonra da Muhteşem Yüzyıl kadrosunda da yer alan ünlü oyuncu daha sonra ortalardan kayboldu. Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girdi.

21 yaşında tesettüre girme kararı aldığını söyleyen Fatma Büşra Ayaydın şimdilerde kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla geçimini sağlıyor.

Sosyal medyada markasının ürünlerini paylaşan Fatma Büşra Ayaydın paylaşımlarında ise yüzünü göstermemeye dikkat ediyor.

SETTE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fatma Büşra Ayaydın daha önce katıldığı bir programda tesettüre girme sürecini anlatmıştı. Ünlü isim şu ifadeleri kullandı;

"Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

Açık olduğu dönemlerde dışarı çıktığında tesettürlülere özendiğini de dile getiren Ayaydın, "Hep Allah'ım bana da nasip et ama senin rızana uygun olacak şekilde nasip et derdim" ifadelerini kullanmıştı.