MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

06.03.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları son halleri ile gündemde yer alıyor. Laz Ziya’nın torunu, Süleyman Çakır’ın kızı olan Selvi’ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın’ın son hali ağızları açık bıraktı.

Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri de Süleyman Çakır’dı. Dizide Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Çakır’ın kızı Selvi'yi Fatma Büşra Ayaydın canlandırıyordu. Ayaydın'ın son halini görenler çok şaşırdı.

kurtlar-vadisi1

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır ve Nesrin'in kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran Ayaydın, Muhteşem Yüzyıl dizisinde de rol aldı.

kurtlar-vadisi

1994 doğumlu olan Ayaydın Ankara'da dünyaya geldi. Tesettüre giren güzel oyuncu birçok başarılı yapımda rol almıştır.

fatma-büşra

Ayaydın'ın oynadığı yapımlar arasında Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım da bulunuyor.

fatma-büşra1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nın Esme'sini hiç böyle görmediniz! 'Sen neymişsin'Yalı Çapkını'nın Esme'sini hiç böyle görmediniz! 'Sen neymişsin'
Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."
Yeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttıYeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Oktay Kaynarca ele

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü

'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

'Muhtemelen Ersan Şen...' Dikkat çeken sözler

'Muhtemelen Ersan Şen...' Dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.