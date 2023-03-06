Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri de Süleyman Çakır’dı. Dizide Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Çakır’ın kızı Selvi'yi Fatma Büşra Ayaydın canlandırıyordu. Ayaydın'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır ve Nesrin'in kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran Ayaydın, Muhteşem Yüzyıl dizisinde de rol aldı.

1994 doğumlu olan Ayaydın Ankara'da dünyaya geldi. Tesettüre giren güzel oyuncu birçok başarılı yapımda rol almıştır.

Ayaydın'ın oynadığı yapımlar arasında Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım da bulunuyor.





