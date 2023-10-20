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Jennifer Lopez eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

20.10.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Ben Affleck ile 17 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelip evlenmesiyle magazin gündeminden düşmeyen Jennifer Lopez iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi oldu. Lopez defilede poz verirken eteğini kaldırarak iç çamaşırını göstermesiyle olay oldu.

Jennifer Lopez eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

Dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi olan Jennifer Lopez sere serpe verdiği tanıtım pozlarıyla gündem olmuştu.

54 yaşındaki Lopez pozların ardından markanın davetine katıldı. 54 yaşındaki pop yıldızı, şakacı bir şekilde iç çamaşırını izleyicilere göstererek defileyi kapatmasıyla olay oldu.

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Lopez, iç çamaşırını göstermeden ve eteğinin önünü kaldırmadan önce modellerini pistte takip etti. Ardından iç çamaşırını gösteren Lopez'in o anları Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou tarafından görüntülendi.

Şeffaf iç çamaşırlarıyla sere serpe poz verdi Şeffaf iç çamaşırlarıyla sere serpe poz verdi

JLO'nun bu hali sosyal medyada "Reklam için fazla basit" yorumlarına sebep oldu.

Günün Magazin olayları


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