Jennifer Lopez eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

Dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi olan Jennifer Lopez sere serpe verdiği tanıtım pozlarıyla gündem olmuştu.

54 yaşındaki Lopez pozların ardından markanın davetine katıldı. 54 yaşındaki pop yıldızı, şakacı bir şekilde iç çamaşırını izleyicilere göstererek defileyi kapatmasıyla olay oldu.

Lopez, iç çamaşırını göstermeden ve eteğinin önünü kaldırmadan önce modellerini pistte takip etti. Ardından iç çamaşırını gösteren Lopez'in o anları Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou tarafından görüntülendi.

JLO'nun bu hali sosyal medyada "Reklam için fazla basit" yorumlarına sebep oldu.







