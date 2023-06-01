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Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yıllar sonra setlere döndü! Laz Ziya'nın kızı Meral yıllara meydan okuyor

01.06.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'e hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy, "Kapı" dizisiyle setlere döndü. Gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden güzel oyuncu yıllara meydan okuyan son haliyle beğeni topladı.

Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncusu yıllar sonra setlere döndü! Laz Ziya'nın kızı Meral yıllara meydan okuyor

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yönetim gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi'nden Laz Ziya'nın kızı Meral'a hayat veren Müge Ulusoy ekranlara döndü.

Ulusoy TRT’nin dijital kanalı tabii için çekilen “Kapı” dizisinin kadrosuna katıldı.

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Nihat Özcan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Müge Ulusoy 8 yaşında oğlu olan ve iş insanı eşinden şiddet gören cemiyet hayatının ünlü ismi Sevgi rolüne hayat verecek.

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"HEYECANIM ÇOK BÜYÜK"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müge Ulusoy, “Bu süreçte çok senaryo okudum ve severek canlandıracağım bir rol için bugüne kadar hiç acele etmeden seçme lüksümü kullandım. Okuduğum anda ‘evet’ dediğim Sevgi karakterine hayat vermenin heyecanını yaşıyorum. Artık özlediğim setlerde mesleğimi icra etmeye devam edeceğim, heyecanım çok büyük” dedi.

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