Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Süleyman Çakır'a taziye mesajları yağdı! Oktay Kaynarca yorumlara kayıtsız kalamadı!

Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca taziye mesajlarına boğuldu. 2003 yılında ilk bölümü yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde unutulmadı. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri yıllar geçse de unutulmadı. Twitter'da Süleyman Çakır gündem oldu.

SÜLEYMAN ÇAKIR 18. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DE UNUTULMADI

"Kaderimizi yazan da çizen de bu. Süleyman Çakır aramızdan ayrılalı 18 sene oldu, hey gidi Çakır", "Yiğidin namı büyük ömrü kısa olurmuş. Ölümünün 18'inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz", "İstanbul'un sefiri merhum Süleyman Çakır'ı ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" yorumlar yapıldı ve efsane dizinin efsane karakteri anıldı.

OKTAY KAYNARCA'DAN PAYLAŞIM

Canlandırdığı karakterin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Oktay Kaynarca ise 'Süleyman Çakırın 18'inci ölüm yıldönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine baş sağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.

Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur



