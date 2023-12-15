Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal, Feyza Altun ile buluştu! "Ruhumuzu değiştiremediler"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Namal'ın ekranlara dönecek olması hayranlarını heyecanlandırdı.

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal son günlerde fenomenlere savaş açan avukat Feyza Altun ile bir araya geldi.

Altun, güzel oyuncuyla verdiği pozu "Adımızı değiştirdiler yüzümüzü değiştirdiler ruhumuzu değiştiremediler" sözleriyle paylaştı.

KURTLAR VADİSİ GÖNDERMESİ

Altun'u daha önce "Kurtlar Vadisi" dizisindeki avukat Elif Eylül karakterine benzetenler olduğu için avukatın bu sözlerle diziye gönderme yaptığı düşünüldü.

Poz ise sosyal medyada gündem oldu. Namal'ın pozuna "Polat'ı içeri mi attırdınız?", "Kraliçeler vadisi" yorumları geldi.







